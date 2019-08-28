親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

麥可冥誕 鐵粉在世界日報刊登慶生廣告

2019-08-28 14:15世界日報 記者張宏／洛杉磯報導

今年8月29日是麥可傑克森（Michael Jackson）的61歲生日，每年都來加州朝聖的中國歌迷陳曉敏今年決定搞一次大陣仗，他在中國發起歌迷在洛杉磯「世界日報」29日的報紙上刊登整版彩色慶生廣告，將中國歌迷對麥可的愛，融入這次生日廣告。

麥可鐵桿歌迷也是麥可中國官方俱樂部創建者陳曉敏，六年來風雨無阻來美國參加麥可慶祝生日和祭日的活動。他說，今年是麥可61歲冥誕，往年都只是去麥可墓地獻花，今年想來點不同的，就萌生在美國的中文報紙刊登整版慶生廣告念頭，可是在美國刊登整版廣告並不是小數目，他決定在微博、微信等中國社交媒體上發動粉絲眾籌，大家為麥可生日廣告籌集資金。

他說，在一番比較和考量後，他選擇了北美最大的華人報紙「世界日報」，刊登這份具有特別意義的廣告，自7月底發起生日廣告募款活動以來，獲得中國麥可迷積極支持和參與，歌迷們紛紛捐款，為偶像出一份力，在眾多參與的粉絲中還有來自德國、美國及台灣的麥可歌迷參與捐贈活動。等29日廣告刊登後，有近百名粉絲想購買這份報紙作為紀念，作為一份美好的珍藏。

這份具有特別意義的慶生廣告，以白色和金色為主色調，中英文雙語，中文寫著「生日快樂，邁克爾，我們非常想念您！我們愛你到天荒地老」，照片中麥可身穿白色西裝，在廣告下面是麥可的名言「如果你想去改變這個世界，那麼，先審視自己，然後做出改變！」

今年是陳曉敏第六年來美朝聖麥可，他說，他每年至少在麥可的生辰忌日都會來美國，每次都以麥可為主題設計行程，今年是專門去拉斯維加斯參加官方慶生活動。他每次來都行程非常緊張，通常都是一周的時間。隨著年齡增長，他每年這樣跑也挺累的，但每次奔波在各個麥可的景點，認識新的麥可粉絲，感受不同的麥可魅力和精神，讓他覺得非常開心和滿足。每次回去行李箱都裝滿麥可的周邊紀念品、珍藏簽名等，幾乎每次都要花上數萬元。

他成立的麥可傑克森中國俱樂部已成立16年，是目前世界最大最活躍的麥可粉絲活動俱樂部之一，目前有粉絲30萬人左右，從2012年6月起在中國各大城市舉辦麥可的大型紀念活動，2019年還發起「傳奇繼續，十年，紀念MJ」巡演，在北京、天津、上海等50多個城市舉辦近60場巡展和巡演，數年來吸引百萬粉絲參與線上和線下互動。雖然麥可已逝去多年，但粉絲對他的愛一直都沒有改變。

廣告洛杉磯國歌麥可傑克森

相關新聞

北九州極端超大豪雨！長崎佐賀福岡88萬人急令撤離

2019-08-28 12:14

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

昆蟲製成寵物飼料 既環保又營養

2019-08-28 14:48

帶槍投靠Uber Google前主管挨告

2019-08-28 14:34

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10

威尼斯影展揭幕 希臘名導科斯塔加夫拉斯獲導演榮譽獎

2019-08-28 10:59

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

比亞馬遜嚴重？中非「萬起野火」肆虐森林

2019-08-27 20:30

委內瑞拉婦女跨國產子 壓垮鄰國醫療

2019-08-27 19:05

海底火山現浮石伐 澳洲大堡礁福音

2019-08-27 14:54

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 14:28

拚經濟vs.護環境 觀光財兩面刃

2019-08-27 14:24

出國恐成碳排幫凶 台北來回香港製造192公斤二氧化碳

2019-08-27 14:22

馬路人孔蓋莫名冒泡 下水道挖出150公斤抹布團

2019-08-27 13:36

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

紐時分析／川普只能二選一：與中國一戰或經濟成長

2019-08-27 16:13

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

不只越南！為避關稅 美企也放眼這個東南亞國家

2019-08-27 16:39

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

G7救火踢鐵板 巴西拒收2,000萬美元金援

2019-08-27 18:39

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

Ｇ7挺香港自治 強調中英聯合聲明效力

2019-08-28 00:20

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03

兩大菸草巨擘睽違十年 有望再合體!?

2019-08-28 00:12

美國婦受困化糞池三天 女兒探視才救出

2019-08-28 12:21

委內瑞拉婦女跨國產子 壓垮鄰國醫療

2019-08-27 19:05

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10

日本九州大雨滂沱 當局發5級警報籲民眾自保

2019-08-28 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top