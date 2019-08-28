麥可冥誕 鐵粉在世界日報刊登慶生廣告

2019-08-28 14:15 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



今年8月29日是麥可傑克森（Michael Jackson）的61歲生日，每年都來加州朝聖的中國歌迷陳曉敏今年決定搞一次大陣仗，他在中國發起歌迷在洛杉磯「世界日報」29日的報紙上刊登整版彩色慶生廣告，將中國歌迷對麥可的愛，融入這次生日廣告。

麥可鐵桿歌迷也是麥可中國官方俱樂部創建者陳曉敏，六年來風雨無阻來美國參加麥可慶祝生日和祭日的活動。他說，今年是麥可61歲冥誕，往年都只是去麥可墓地獻花，今年想來點不同的，就萌生在美國的中文報紙刊登整版慶生廣告念頭，可是在美國刊登整版廣告並不是小數目，他決定在微博、微信等中國社交媒體上發動粉絲眾籌，大家為麥可生日廣告籌集資金。

他說，在一番比較和考量後，他選擇了北美最大的華人報紙「世界日報」，刊登這份具有特別意義的廣告，自7月底發起生日廣告募款活動以來，獲得中國麥可迷積極支持和參與，歌迷們紛紛捐款，為偶像出一份力，在眾多參與的粉絲中還有來自德國、美國及台灣的麥可歌迷參與捐贈活動。等29日廣告刊登後，有近百名粉絲想購買這份報紙作為紀念，作為一份美好的珍藏。

這份具有特別意義的慶生廣告，以白色和金色為主色調，中英文雙語，中文寫著「生日快樂，邁克爾，我們非常想念您！我們愛你到天荒地老」，照片中麥可身穿白色西裝，在廣告下面是麥可的名言「如果你想去改變這個世界，那麼，先審視自己，然後做出改變！」

今年是陳曉敏第六年來美朝聖麥可，他說，他每年至少在麥可的生辰忌日都會來美國，每次都以麥可為主題設計行程，今年是專門去拉斯維加斯參加官方慶生活動。他每次來都行程非常緊張，通常都是一周的時間。隨著年齡增長，他每年這樣跑也挺累的，但每次奔波在各個麥可的景點，認識新的麥可粉絲，感受不同的麥可魅力和精神，讓他覺得非常開心和滿足。每次回去行李箱都裝滿麥可的周邊紀念品、珍藏簽名等，幾乎每次都要花上數萬元。

他成立的麥可傑克森中國俱樂部已成立16年，是目前世界最大最活躍的麥可粉絲活動俱樂部之一，目前有粉絲30萬人左右，從2012年6月起在中國各大城市舉辦麥可的大型紀念活動，2019年還發起「傳奇繼續，十年，紀念MJ」巡演，在北京、天津、上海等50多個城市舉辦近60場巡展和巡演，數年來吸引百萬粉絲參與線上和線下互動。雖然麥可已逝去多年，但粉絲對他的愛一直都沒有改變。