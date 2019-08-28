全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26 聯合新聞網 文章提供／遠見



亞馬遜雨林飽受野火摧殘。 美聯社 分享 facebook 遠在地球另一端，巴西（Brazil）的亞馬遜雨林大火至今還在熊熊燃燒，這把悲劇的世紀之火讓「地球之肺」面臨前所未有的威脅，連帶對全球二氧化碳的吸收、調節氧氣的功能都將大打折扣，但最悲劇的，是在這場大火中無辜犧牲的野生動物……

亞馬遜雨林因為資源豐沛、生物多樣性高，地球上有將近1／10的物種都在此地生活。然而，高達9000場野火卻同時在這座廣袤的熱帶雨林中肆虐，甚至蔓延到玻利維亞（Bolivia）、巴拉圭（Paraguay）和祕魯（Peru），特別是乾旱季節，天候加劇了火災，讓原本已經被開發的牧場地、棕櫚油種植場助長火勢。

根據巴西國家空間研究所（INPE）的調查數據，亞馬遜森林大火現在大量燃燒，這嚴重程度不僅比去年同期增加了80％，甚至透過衛星，都可以從太空看到火災。

全球10％的物種都受到強烈威脅

在世界自然基金會（WWF）的數據下，亞馬遜擁有地球上所有已知物種至少10％：4萬種不同的植物物種、3000種魚類和370多種爬行動物──這就是為什麼亞馬遜熱帶雨林被認為是地球上生物多樣性最豐富的地方。

《National Geographic》報導，對於生活在亞馬遜地區的數千種哺乳動物、兩棲動物、爬蟲類和鳥類來說，大火的影響分成兩個階段，一個是立即的，一個是長期的。

專家說，在一些森林中，適時因為天乾物燥產生的野火，對維持健康的生態系統有著非常重要的地位，許多動物已經適應這樣的模式，甚至依靠大火燃燒過後的土地茁壯成長、重生後的植物也因更多養分而容易壯大。

但亞馬遜不同。雨林之所以生態如此豐富、多樣，關鍵之一在於它並沒有真正的燃燒，雖然火災偶爾會發生，但通常規模較小，且因為雨勢關係很容易被撲滅，畢竟雨林的生態系統完全和火牽扯不上關係。

俄亥俄州立大學環境與自然資源學教授、目前正在亞馬遜考察的蘇利文（Mazeika Sullivan）表示，大火會在短期內對野生動物造成巨大的損失。

很多動物被燒死或被嗆死

他強調，一般來說在野火中，動物的選擇很少，牠們也許可以透過挖洞、進入水窪或河道中隱藏，但大部分的狀況是面臨流離失所，甚或是滅亡的命運，因為在如此危急的情況下，很多動物會直接被火燒死，或是吸入過多的濃煙而嗆死。

生物的某些特徵也許在大火中是有幫助的，像是大型且快速的動物如美洲豹或美洲獅，可能會像鳥類一樣利於逃脫；但是像樹懶、食蟻獸這樣緩慢的動物，以及如青蛙、蜥蜴這種移動範圍不大的小動物，往往幾乎逃不過大火的摧殘，甚至終年就生活在一棵樹木周邊的昆蟲，牠們也無從選擇。

專家坦言，由於火勢的關係和威脅，科學家至今無法探究究竟有多少動物面臨死亡的命運，加上人們對雨林深處的動物研究尚未全面，雖然無法知道哪些物種受到威脅，但可以確信的是傷害真的非常的大。

「我害怕我們正在失去這些特有物種。」

此外，大火的威脅也會侵害到水中生物，雖然大型水生動物在短期內基本上是安全的，但小河流、小溪中的動物，會遭遇到極大麻煩，部分需要停留在水面呼吸的兩棲動物威脅巨大，蘇利文說，火災還會改變水的品質，讓水在短期內不適於生存。

專家表示，火災的長期影響非常具災難性，包含整個生態系統都會被改變。

「熱帶雨林的樹冠很大程度上阻擋了陽光到達地面，但火災以後直接把這些樹冠摧毀，讓光線照射進來，這從根本上改變了整個生態系統的能量，也對食物鏈產生嚴重影響。」

此外，許多兩棲動物都有紋理、偽裝的皮膚，以躲在樹皮或落葉下，但一夕之間這些自然掩護全沒了，自然暴露的威脅成了另一種生存危機。

在雨林中，巨嘴鳥吃其他動物難以吃到的水果，牠們的長喙幫助接近難以進入的縫隙，但大火燒掉了這些果樹，就算火災發生時牠們能飛走逃跑，但回來後卻沒了家鄉和食物；蜘蛛猴住在雨林中的樹冠最高層，避免下方的獵食者，但當動物失去了這些庇蔭，牠們該如何防禦生命的威脅？

根據聯合國（UN）近期頒布的全球環境評估報告，從海洋中飄逸美麗的珊瑚到大草原、資源豐沛的熱帶雨林樹蛙，大自然今日的破壞速度和範圍，比過去1000萬年的平均數值高出數百倍。

數據揭露，與過去相比，野生哺乳動物的生物量下降了82％，自然生態系統的面積已比從前少了一半，且有100萬種生命物種正面臨絕種的威脅──這主因全是由人類活動所造成的。

雖然在整個歷史的流淌中，戰爭、獵捕、屠殺等事件層出不窮，地球一直遭受著人類所散佈的痛苦，但過去的50年來，這種沉痛卻是加劇發生，漸漸演變成為一種無法抹滅的傷疤。

自1970年起，全球人口增加了一倍，經濟成長也不斷復甦，但自然環境卻不斷的退化。好比說，熱帶雨林正以每秒鐘都有樹木倒塌的悲劇死亡──1980年至2000年的20年間，1億公頃的雨林就此消逝，多出的土地被用來養牛、經營棕梠油事業。

可怕的是，生物最大溫床的溼地正面臨最慘烈的危機，300年前所擁有的總濕地面積，至今只剩下13％。

專家強調，「人類和世上所有其他物種賴以生存的生態正以一種前所未有的速度惡化，我們正在侵蝕世界各地資源、糧食和健康的基礎。若不再採取行動，未來一切都無法再逆轉。」

巴西總統目前已授權軍隊投入亞馬遜大火救援。 法新社 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.08.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）