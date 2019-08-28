日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58 香港01 記者歐敬洛／報導



左為一套印章，右邊則顯示被印在手上、用紫外燈照射後的模樣。圖擷自 旗牌官網 分享 facebook

文具都可以擊退色狼───日本有文具公司決定推出首款「防狼印章」，用以標記色狼。印章被印在手上只要用紫外燈照射就會現形，協助受害者及警方鎖定對象。

日本旗牌文具公司8月26日表示，將會試售一款名為「防止騷擾行為印章」的螢光印。印章雖然表面無任何顏色，但經紫外燈照射會浮現一個細小手掌的形狀。

印章目的是讓使用者遭受騷擾時，把印章印在對方的身上、衣物或攜帶品上，讓對方不知不覺間被標記，協助受害者及警察在未來鎖定追捕對象，因此又稱為「防狼印章」。

防狼印章的概念最初是由網民提議，5月旗牌在收到意見後決定投入經費研究。旗牌在5月21日曾於官方Twitter上表示，會「認真地」研究相關提案。

即日起試售500套

旗牌發言人表示，希望印章能為日本社會杜絕騷擾行為出一分力。

印章會在27日起經官方線上商店發售，1個吊錬式套裝印章連紫外光燈售價2700日圓（約新台幣800元），限定試售500套。公司會在收集使用者意見後改進設計，印章正式發售日未定。

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文章授權轉載自《香港01》