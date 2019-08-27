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女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43聯合新聞網 綜合報導

日前越南一名25歲男子，原本要在下個月與女友舉行婚禮，沒想到女友竟不幸因車禍過世...
日前越南一名25歲男子，原本要在下個月與女友舉行婚禮，沒想到女友竟不幸因車禍過世，他帶著婚戒跪在女友靈堂前哭唱中文歌《童話》。圖擷自Xaluan
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命運總是愛捉弄人，越南一對交往多年的情侶，9月即將步入禮堂，男女雙方都在日本工作，近日女友先回越南打點婚事，沒想到才分隔沒幾天女友竟不幸因車禍身亡，男友隨後飛回越南，拿著早已準備好的婚戒跪在女友靈堂前，對著她唱著當初約定好的《童話》，逼哭現場所有人。

根據當地媒體《Xaluan》報導，這名來自越南的26歲鄧姓男子，與25歲的女友是大學同學，畢業後一同前往日本工作，愛情長跑多年後終於決定在下個月步入禮堂。日前女友提前回去越南籌備婚禮，不料這一離開竟是天人永隔。近日鄧男在滑臉書時，無意間看到一段網友直播的車禍現場畫面，仔細一看他才發現圍著死者哭泣的竟是女友的家人，當時他立刻聯絡國內的朋友確認此事，之後便證實死者就是自己深愛的女友。

悲慟萬分的鄧男立刻搭機回國參加女友的告別式，帶著早已準備好的戒指緩緩走近女友的靈堂。他輕輕吻了手中的婚戒，一個戴在自己手上，另一個則放在女友的遺照前，並難過的說「剩下一個多月我們就結婚了，妳為何不等我，我還想為妳做很多事，但今天我能為妳做的就只有這些了」，當場哭唱自己苦練多時的中文歌《童話》，因為那是女友本來想要在婚禮當天聽的歌，其他在場的親友也被鄧男的舉動所動容，紛紛哭成一片。

現場的親友紛紛哭成一片。圖擷自Xaluan
現場的親友紛紛哭成一片。圖擷自Xaluan
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兩人下個月即將步入禮堂，沒想到女友卻發生憾事。圖擷自Đặng Thiên Ân ...
兩人下個月即將步入禮堂，沒想到女友卻發生憾事。圖擷自Đặng Thiên Ân 臉書
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越南車禍情侶告別式

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