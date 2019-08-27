委內瑞拉婦女跨國產子 壓垮鄰國醫療

2019-08-27 19:05 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



委內瑞拉政治動盪，民眾逃離家鄉就醫。由於委國醫院資源不足，據估計，當地經濟崩解與政治動盪下，已有超過400萬人逃離委內瑞拉，包括有數千位當地女性到鄰國哥倫比亞產子，無形中也造成哥國醫療重大負擔。

據《基督教廣播網路》記者在當地調查發現，由於委內瑞拉沒有醫院可照護人民，造成哥倫比亞庫庫塔的醫院人滿為患，病患包括懷孕與槍傷都有。從2015年開始，超過2.5萬名委內瑞拉人到哥倫比亞後已在當地生子，不過，孩子卻沒有身分證。

哥國給孩子公民權

今年8月初，哥國政府決定給予孩子公民權，以便在當地就學與接受國民服務。對此，國際救援委員會駐哥倫比亞主管梅姬薇兒指出，「透過這項決定，哥倫比亞政府宣示孩子的權益超越其他利益。」

哥國國家民事登記處發言人波沙達指出，「等到今年底止，將有3萬人成為哥倫比亞人，其中2.5萬人以上是新生兒，很快就可達到3萬兒童成為哥倫比亞人的目標。」

提供免費醫療

據《半島電視台》報導，哥倫比亞不僅歡迎委內瑞拉的兒童，也對委國移民提供免費醫療服務，不過僅限包括生產等急救醫療在內。

據統計，超過400萬人已逃離委內瑞拉，美洲國家組織更估計，2020年人數會繼續攀升，超過逃離敘利亞內戰的670萬人，而且哥國收容人數更是超過其他國家。梅姬薇兒說，「隨著新一波美國制裁實施後，會對委內瑞拉生活造成衝擊已引起擔憂。」

對此，國際危機組織拉丁美洲事務主管布李斯科表示，「哥倫比亞將必須面對一場人道主義衝擊波，而該國並未準備好。」

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