船上只有機器人 俄國聯合號成功與太空站對接

2019-08-27 16:52 中央社 莫斯科27日綜合外電報導



俄羅斯太空船搭載人形機器人。 美聯社 分享 facebook 俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，雖然乘載俄羅斯首個人形機器人的無人太空船上週末跟國際太空站（ISS）對接失敗，但今天進入軌道後，終於成功對接。

法新社報導，全名為「最終試驗示範項目研究」（Final Experimental Demonstration Object Research）的等身機器人費德爾（FEDOR）能模仿人類動作，有助於執行遠程任務。

美國國家航空暨太空總署（NASA）播報員宣布：「確認對接。」俄國太空總署在官網的聲明也說，聯合號（Soyuz）MS-14太空船成功對接。

轉播實況的NASA電視台播報員稱讚太空船「完美抵達國際太空站」。他說：「不要輕言放棄…機組人員達到7人。」他指的是，原先太空站有6名人類太空人，加上費德爾共7人。

太空船22日從俄羅斯在哈薩克南部的發射場發射，但24日嘗試對接，卻因為自動對接系統相關問題失敗。這台人形機器人將在國際太空站待到9月7日，學習如何協助太空人。

聯合號太空船通常執行載人往返太空站的任務，但這次為測試新緊急救援系統，太空船上沒有人類同行。

俄國太空總署表示，MS-14乘載670公斤重的乾貨，包括「科學及醫療用設備、維生系統零件，以及給機組成員的糧食、醫療用品及個人衛生用品」。