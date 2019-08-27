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海底火山現浮石伐 澳洲大堡礁福音

2019-08-27 14:54台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

太平洋發現了面積總和是2萬個足球場大小的浮石伐群，對澳洲大堡礁注入一次轉跡。(p...
太平洋發現了面積總和是2萬個足球場大小的浮石伐群，對澳洲大堡礁注入一次轉跡。(photo by Pixabay)
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太平洋上發現超過150平方公里的「浮石伐」，大小相當於2萬個足球場的，預估在8個月內漂到澳洲海岸，由於這些浮石伐是火山噴發、富含泡沫的輕質岩石，能漂浮在水中而得名。專家表示，部分海洋生物習於把浮石當作家園，在澳洲大堡礁受到全面珊瑚白化的打擊後，這是重建大堡礁的一次契機。

根據《英國廣播公司》報導，最早發現浮石伐的人是一對澳洲籍夫婦，他們乘船航行至斐濟附近，發現帶狀的浮石伐，這才吸引學者開始研究。後來發現斐濟這一大片浮石伐其實與湯加島群出處相同，都是由湯加島附近的海底火山噴發而成。

浮石伐（Pumice Raft Float）是一種輕質岩石，由海底火山噴發的岩漿，歷經急速冷卻後，損失掉氣體、僅含泡沫與原質地的岩石，因此能順著洋流漂流。據科學家推估，這塊浮石伐全部加總有150平方公里之大，大概是2萬個足球場大小，預計最快在8個月內向西漂至澳洲沿岸，最晚需要1年。

《半島電視台》補充報導，這類浮石伐其實對生態有益處，由於一些海洋生物習於居住在這些岩群，恰好澳洲大堡礁歷經2016年與17年的珊瑚全面白化打擊後，相當需要新的居住地，維持珊瑚礁生態系，學者認為這會是重建大堡礁群的契機。

但有好處也可能有壞處，由於這些浮石伐有隨著洋流移動的可能，有機會把現有生態系廣泛送到其他地方發展（好處），建造新的生態系，不過也可能把鄰近外來種帶來原有生態系。澳洲地質學家布萊恩推估，依照這塊岩體的大小（數十億到數萬億的浮石所組成），將覆蓋著一堆藻類、藤壺、蠕蟲等生物體，但整體而言，對澳洲大堡礁生態系仍是利大於弊，比起白化珊瑚數增加、坐以待斃還好。

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澳洲堡礁珊瑚

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