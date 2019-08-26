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妙齡正妹全身長滿密集紅疹 原因竟是熬夜惹的禍

2019-08-26 21:01聯合新聞網 綜合報導

日前一名泰國妙齡正妹，因為經常熬夜加上長期失眠，因此全身長滿密密麻麻的紅疹。圖擷...
日前一名泰國妙齡正妹，因為經常熬夜加上長期失眠，因此全身長滿密密麻麻的紅疹。圖擷自ToqTaeq Kerdmee 臉書
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許多上班族因工作忙碌，經常熬夜加班過著日夜顛倒的生活，但熬夜對身體造成的影響絕對超乎你我想像！日前泰國一名妙齡正妹，因為工作屬於輪班制，已經連續3個月都上班到凌晨。沒想到一段時間後，身體突然長出密密麻麻的紅疹，甚至還起水泡、發高燒等，第二次就醫後才得知是因為休息時間太少，加上疲勞過度，導致免疫系統失調。

根據《泰國頭條新聞》報導，這名來自泰國沙沒巴干府（Samut Prakan）的正妹克德米（Toq Taeq Kerdmee），日前在臉書發文並貼出數張紅疹照，文中她說「休息太少導致生病，我就是活生生的例子。」她表示由於時常工作到凌晨3點，下班後又經常失眠，這種狀態已持續3個多月，一開始還以為自己的身體負荷的了，沒想到在上個星期身體突然不斷冒出紅疹，嚇得她急忙就醫。

克德米提到，原先她還以為是被蟲子咬，因此看診後醫生只開了藥膏給她，沒想到症狀不但未見好轉，甚至還開始出現水泡和發高燒等症狀，直到她再次前往皮膚科就診後，才知道原來是平時休息時間太少，且長期熬夜再加上自己不怎麼運動，所造成的免疫系統失調。

她在文末也提醒親友們「不要讓拼命工作所賺的錢，成了在醫院裡治療的費用」，並且千萬不能忽視自己身體發出的任何警訊，一旦有異狀就須趕緊就醫，免得變得和她一樣，因為延遲就醫而越來越嚴重。

妙齡正妹因為長期熬夜，全身長滿可怕的紅疹。圖擷自ToqTaeq Kerdmee ...
妙齡正妹因為長期熬夜，全身長滿可怕的紅疹。圖擷自ToqTaeq Kerdmee 臉書
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泰國熬夜正妹上班族

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