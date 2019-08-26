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為冰河默哀！冰島的大自然告別式道盡了人類殘酷事實

2019-08-26 16:07聯合新聞網 文章提供／遠見

冰島東南的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón lagoon）發生冰崩，引發大...
冰島東南的傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón lagoon）發生冰崩，引發大規模湧浪撲往岸邊。路透
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冰河是種壯觀的自然現象，它指大量冰塊堆積而成的自然現象，在終年冰封的高緯度地區或深山中，成了某些動物的重要棲地和人類主要的淡水資源。

冰河的歷史，最久可追溯至冰河時期，經年累月下來會切割山谷，形成獨特的地形和地貌。然而，近代以來，卻因為人為的肆虐、暖化的影響，在濫墾濫伐的予取予求、毫不保留的廢氣排放下，成了冰川不斷消融、海平面逐漸上升的證據。

這個月的冰島（Iceland），在官方所主導的告別式上，有著別開生面卻悲慘的意義，它們替冰川Okjökull Glacier哀悼，並設立了死亡紀念碑，旨在喚醒人們的自私，以及一切妄為擷取地球自然資源下，最荒謬的感慨。

這座位在冰島火山口的冰河，在百年前的面積高達約15平方公里至20平方公里，但隨著氣候的變遷，冰河在地球暖化下日漸萎縮，1980年代僅剩約3平方公里，而至今卻遠低於1平方公里；冰川的厚度，也從50公尺之高，退減為至今的10公尺左右。

它也許不是世上第一個消失的冰河，卻是第一個真正被人銘記、哀悼的冰河，你我所不知道的是，究竟有多少冰河，早已在時代的洪流和人類的殘酷下，自此消失殆盡。

在這場活動上，冰島官方以冰島語和英語，替冰河立了紀念碑，以《一封致未來的信》為題，讓人們永遠銘記這悲傷的一刻。碑文上描述：

「Ok冰河是冰島第一條消失的冰河，在接下來的200年裡，相信所有的冰河也將步入同樣的後塵。謹以此碑為記，讓我們知道正在發生的事，以及該採取什麼樣的行動，只有你知道我們是否達成了。」

該碑文上還記錄了當時刻的二氧化碳含量：415ppm。這是非常令人難堪的破紀錄數字。

未來，究竟會增還是減呢？

這塊紀念碑在研究學者的護送下，登山小隊爬上了火山口山頭，並在冰川的中心點安置紀念碑，提醒後世的人們，人類曾經造成、再也無法彌補的遺憾。

科學家表示，冰川質變最主要的原因，正是全球暖化所帶來的衝擊，當已經失去一定規模，並且不斷消融，甚至不可能再移動與壯大的冰河，稱之為「死冰」，它們慢慢會形成不同種類的地形，最後成為冰磧、黏土、淤泥、砂礫和石堆。

在過去，曾有一部紀錄片《Not OK》紀錄該冰川的消亡，並提醒氣候變化對自然的影響和嚴重性，在畫面中，人們可以發現從前冰河的美麗、壯闊樣貌，但如今早已槁木死灰……

冰河的消失，最主要的影響在於人類最大淡水資源的破壞，它不再有提供人類飲水資源的效益，冰河進入大海後引發的海平面上升，至今已讓許多低窪海島國家國土消失、自然資源和棲地被破壞等危機，最鮮明的，是極圈生物如北極熊環境大受威脅，再也難以生存的家園。

人類，究竟什麼時候才能覺悟？

（作者／魯皓平 本文出自2019.08.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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