親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

海生物列瀕危保護 食用國紛紛反對

2019-08-26 15:12台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

由於CITES通過保護新的18種海洋物種，引發不小反對聲浪，認為尖吻鯖鯊和魟魚等...
由於CITES通過保護新的18種海洋物種，引發不小反對聲浪，認為尖吻鯖鯊和魟魚等沒到瀕危的狀態。(photo by Wikimedia)
分享

針對26日的世界野生動植物種國際貿易公約（CITES），將有18種新物種被納入瀕危保護，包含尖吻鯖鯊、魟魚類。這項提案是由墨西哥所提出，雖然以多數國家贊同而通過，不過反對聲浪依然不小，除了日本、冰島等本就是商業漁業的強力支持者反對之外，部分有類似飲食習慣的如中國（尖吻鯖鯊的魚鰭）則聲稱，鯖鯊還有數百萬隻，不符合瀕危的定義。

反對聲浪大

根據《英國廣播公司》報導，由墨西哥為首所提出的納入18種新瀕危物種提案26日宣告通過，將把尖吻鯖鯊、魟魚類中的吉他魚、楔型魚等數量劇減的物種納入CITES。然而，這項提案雖以多數決通過，超過100國支持，但至少40國包含中國、日本、冰島都投下反對票，質疑聲浪不斷。

反對聲浪主要是抗議此提案違反CITES的初衷，CITES初始是用於保護瀕臨滅絕的陸地動植物，而非海洋生物；至於以國家劃分，日本、冰島等，本就吵商業捕鯨很兇的國家不意外地站在反對戰線，但連中國、美國等有食用尖吻鯖鯊的魚鰭和魚肉的國家，都是「部分反對」，贊成納入魟魚，但反對納入尖吻鯖鯊，並聲稱，尖吻鯖鯊至少尚存數百萬隻，不明白把牠們列入瀕危的急迫性。

魚翅湯的主要來源

網路媒體《Stuff》報導，支持者則表示，每年約有6300萬到2.73億隻鯊魚被殺，平均算下來尖吻鯖鯊的死亡量並不低，加上氣候變化導致的海洋變暖，也是影響鯊魚生活環境的兇手，科學家隨之警告，由於鯊魚和魟魚都是海洋生態系的頂級捕食者，若放任牠們瀕危或甚至滅絕，生態環境系統恐被破壞。

據了解，尖吻鯖鯊大部份都做成漁獲都流動於香港，成為魚翅貿易的一環，乾魚翅每公斤喊價可能高達1000美元，中國富豪正是這些漁獲的主要買家；楔型魚也是中國魚翅湯的主要來源，這種楔型魚有2個大背鰭與尾葉，適合熬湯，因此，楔型魚類其實有兩種分支魚種已因商業捕撈而滅絕，這也是楔型魚不同於爭議較大的尖吻鯖鯊，多數國家都贊同保護楔型魚。

【更多精采內容，詳見

鯊魚冰島

相關新聞

日研究團隊發現 血液中物質有助量化壓力

2019-08-26 15:49

為冰河默哀！冰島的大自然告別式道盡了人類殘酷事實

2019-08-26 16:07

女登山客欲攻頂日本富士山 不幸遭落石砸中喪命

2019-08-26 13:56

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:22

布拉格被遊客征服了？ 居民怒：醉酒觀光客太放肆

2019-08-26 11:42

奧地利大選 付現權利列政見

2019-08-26 01:29

英機場安檢 將採3D掃描

2019-08-25 23:42

墨西哥900舞者同場演出 締民族舞蹈金氏世界紀錄

2019-08-25 22:12

英醫療人員心理壓力 遠超過職業病

2019-08-25 17:21

首起太空犯罪 她在地球外動用分居配偶帳戶

2019-08-25 13:47

搭車逃票／英近萬乘客平均遭超罰300元

2019-08-25 13:29

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

改變主意？川普承認正重新思考對陸加徵關稅決定

2019-08-25 17:46

阿拉巴馬奧本大學 21歲台灣交換生失蹤逾7天

2019-08-26 06:33

川普首度承認 對美中貿易戰惡化感到遺憾

2019-08-25 17:32

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

2019-08-26 15:26

韓男搭訕被嘲笑失控毆日本女網紅 網友斥國際恥辱

2019-08-26 10:23

兩隻大象打架 經濟兩敗俱傷...美經濟成長恐跌破2 陸難保6

2019-08-26 00:13

北京砲轟：美國不自量力

2019-08-26 00:10

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-26 06:45

紐時：川普暫時不會使美中貿易戰升級

2019-08-25 22:06

川普提高關稅 白宮經濟顧問：不認為中國會反擊

2019-08-26 05:44

要面子？白宮：川普對中國唯一遺憾「沒把關稅提更高」

2019-08-25 20:08

美財長：川普貿戰態度一如既往堅定 9月關稅一定實施

2019-08-25 22:39

自稱對付中國「天命者」 川普改口「開玩笑」還批假新聞

2019-08-25 16:56

美國揚言再加關稅 中共黨媒用半版聲討

2019-08-25 18:26

川普：美日貿易協議原則上談成 安倍會買美國過剩穀物

2019-08-25 23:01

美中貿易大戰將起 川普團隊準備好了嗎？

2019-08-25 16:42

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

2019-08-26 10:00

日媒：川普在G7發言 批南韓「一點都不聰明」

2019-08-26 08:52

川普否認G7因美中貿易戰起摩擦 將暫停升高情勢

2019-08-25 19:23

中共副總理劉鶴：堅決反對貿易戰升級

2019-08-26 11:16

布拉格被遊客征服了？ 居民怒：醉酒觀光客太放肆

2019-08-26 11:42

大陸「世界工廠」地位 短期難撼動

2019-08-26 00:10

英國王室難為 搭飛機也引發熱議

2019-08-25 22:55

華郵分析：川普G7被挑釁落居守勢 世界領袖不那麼聽話

2019-08-26 10:23

川普當真可以下令美國企業離開中國？要點一次看

2019-08-26 09:56

南韓軍演引領土糾紛 日韓獨島爭議一次看懂

2019-08-25 19:17

女登山客欲攻頂日本富士山 不幸遭落石砸中喪命

2019-08-26 13:56

總統對貿易戰另有想法 白宮：遺憾沒把稅率提更高

2019-08-26 00:11

米努勤、庫德洛：川普現在沒有計畫下令美企撤離中國

2019-08-26 08:55

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

白宮高層附和川普有權下令美企離開中國 只差沒真動手

2019-08-26 07:47

川普又發高論！何不派美軍用核彈炸颶風？

2019-08-26 15:19

不管哪個議題...川普在峰會 跟各國唱反調

2019-08-25 23:51

前眾議員華爾希問鼎白宮 宣布投入共和黨初選

2019-08-26 04:25

「大賣空」主角 盯上香港

2019-08-25 23:44

美中貿易戰白熱化 亞洲市場災情一覽…留意人民幣中間價

2019-08-26 07:55

美日急速談妥雙邉貿易協定 原因是？

2019-08-26 08:37

美股期指收斂跌幅日圓轉貶 劉鶴表態反對貿易戰升級

2019-08-26 11:18

美中貿易戰再升級 日圓、黃金都看漲

2019-08-26 00:09

美中貿戰進一步升溫 川普連任添路障

2019-08-26 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top