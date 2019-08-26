海生物列瀕危保護 食用國紛紛反對

2019-08-26 15:12 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



由於CITES通過保護新的18種海洋物種，引發不小反對聲浪，認為尖吻鯖鯊和魟魚等沒到瀕危的狀態。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

針對26日的世界野生動植物種國際貿易公約（CITES），將有18種新物種被納入瀕危保護，包含尖吻鯖鯊、魟魚類。這項提案是由墨西哥所提出，雖然以多數國家贊同而通過，不過反對聲浪依然不小，除了日本、冰島等本就是商業漁業的強力支持者反對之外，部分有類似飲食習慣的如中國（尖吻鯖鯊的魚鰭）則聲稱，鯖鯊還有數百萬隻，不符合瀕危的定義。

反對聲浪大

根據《英國廣播公司》報導，由墨西哥為首所提出的納入18種新瀕危物種提案26日宣告通過，將把尖吻鯖鯊、魟魚類中的吉他魚、楔型魚等數量劇減的物種納入CITES。然而，這項提案雖以多數決通過，超過100國支持，但至少40國包含中國、日本、冰島都投下反對票，質疑聲浪不斷。

反對聲浪主要是抗議此提案違反CITES的初衷，CITES初始是用於保護瀕臨滅絕的陸地動植物，而非海洋生物；至於以國家劃分，日本、冰島等，本就吵商業捕鯨很兇的國家不意外地站在反對戰線，但連中國、美國等有食用尖吻鯖鯊的魚鰭和魚肉的國家，都是「部分反對」，贊成納入魟魚，但反對納入尖吻鯖鯊，並聲稱，尖吻鯖鯊至少尚存數百萬隻，不明白把牠們列入瀕危的急迫性。

魚翅湯的主要來源

網路媒體《Stuff》報導，支持者則表示，每年約有6300萬到2.73億隻鯊魚被殺，平均算下來尖吻鯖鯊的死亡量並不低，加上氣候變化導致的海洋變暖，也是影響鯊魚生活環境的兇手，科學家隨之警告，由於鯊魚和魟魚都是海洋生態系的頂級捕食者，若放任牠們瀕危或甚至滅絕，生態環境系統恐被破壞。

據了解，尖吻鯖鯊大部份都做成漁獲都流動於香港，成為魚翅貿易的一環，乾魚翅每公斤喊價可能高達1000美元，中國富豪正是這些漁獲的主要買家；楔型魚也是中國魚翅湯的主要來源，這種楔型魚有2個大背鰭與尾葉，適合熬湯，因此，楔型魚類其實有兩種分支魚種已因商業捕撈而滅絕，這也是楔型魚不同於爭議較大的尖吻鯖鯊，多數國家都贊同保護楔型魚。

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