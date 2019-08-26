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布拉格被遊客征服了？ 居民怒：醉酒觀光客太放肆

2019-08-26 11:42聯合報 記者季晶晶╱即時報導

捷克首都布拉格市中心的寧靜住宅區，即便到午夜時分，醉酒觀光客仍大聲喧嘩鬧事，令居民氣憤不已，當局誓言要對不尊重布拉格和在地居民的無賴觀光客，採取強硬態度。

上周，數千布拉格人上街示威，紀念1968年8月21日蘇聯入侵、鎮壓捷克短暫政治自由的嚴肅歷史事件，但來自不同國家的觀光客，包括澳洲、紐西蘭、德國、法國、巴西、比利時和阿美尼亞，流連布拉格大街，進行完全不相干的跑吧活動----進了一家又一家的酒吧直至爛醉。

布拉格碰到了與巴塞隆納、阿姆斯特丹、維也納、愛丁堡一樣的頭疼問題，「過度觀光」的後遺症。

自1989年天鵝絨革命結束共產政權、布拉格對西方開放之後，外籍觀光不斷湧入，人數自2000年的262萬增加到去年的800萬，今年料將趨近900萬，主要受到巴洛克和哥特式建築風格以及便宜啤酒的吸引。

此一趨勢正在改變布拉格，市中心（以前一直被視為住宅區）的住戶可能被趕跑，建築空置只能招租，當局擔心此區變成只剩觀光客活動的「死區」。

招惹民怨的觀光客活動包括：可在限時內無限暢飲的啤酒人力車，但這些車輛阻礙交通且影響行人，部分人士飲酒作樂後，還在市區地標擺出各種奇形怪樣的姿勢拍照，讓布拉格人覺得文化不受尊重；共產時期抒發憤怒情緒的「藍儂牆」被寫上淫詞穢語，也令當地人覺得難以忍受；隨地便溺更教人生氣。

住在布拉格的43歲女律師琵珂抱怨：「一大堆喝醉了的觀光客來這裡，表現得好像他們征服而非造訪此地。他們不尊重有人住這兒，讓我想重新考慮，是不是要留在這個世代居住的地方。」

布拉格1號市區市長齊津斯基說：「市中心失去正常生活品質，變成賺大錢的金礦，卻不適合住人，問題會很嚴重」。他表示將打擊跑吧行為和限制酒類供應時段。他也努力宣傳，鼓勵觀光客造訪更周邊地區，不要只聚在查理大橋或9世紀古堡等人潮洶湧的景點。

布拉格的首任「夜生活市長」史登已開始與酒吧業主商議，努力說服他們別放縱跑吧客人，並且推動禁止室外噪音的政策，讓附近居民不致於不堪忍受。

布拉格著名的「藍儂牆」被觀光客寫上淫詞穢語，令當地人覺得難以忍受。圖為觀光客在藍...
布拉格著名的「藍儂牆」被觀光客寫上淫詞穢語，令當地人覺得難以忍受。圖為觀光客在藍儂牆前拍照。美聯社
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