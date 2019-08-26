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奧地利大選 付現權利列政見

2019-08-26 01:29聯合報 法新社

奧地利下月舉行大選，由於該國民眾喜歡使用實體貨幣，各政黨在競選期間均把支付現金權利列為政見尋求選民支持。圖為奧國民眾廿四日在維也納中央市場以現金買水果。

法新社
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