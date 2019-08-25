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影／車禍？陷阱？北卡州「三腳黑熊」出沒 民眾擔憂

2019-08-25 17:32聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國北卡羅來納州西部一帶近期屢傳有人目擊「三腳黑熊」蹣跚而行，讓居民感到十分擔心。主管單位的專家認為原因出在熊被車撞，動保團體則把矛頭指向可能有人安放捕熊陷阱。

《每日郵報》綜合報導指出，目前已證實9起黑熊失去前腿的目擊通報，其中5起出現在亞頓（Arden, North Carolina）一帶，最新一起就發生在22日。當地媒體取得一份監視器影像可看到，有頭母黑熊帶著3頭小黑熊在民宅草坪遊蕩。但母黑熊一轉身，鏡頭就拍到牠失去大部分的左前腿，走起路來更是一瘸一拐。

北卡州野生動物資源委員會專家麥克維（Justin McVey）表示，隨著當地人口增加，居民就越容易遭遇到熊。他還說，熊時時刻刻都可能被汽車撞上，「三腳熊不幸地不算罕見」，但牠們可以適應得很好，日常生活更不會受影響。

麥克維指出，受傷的黑熊通常會遠離人群，自行找一個安靜的場所休息療養，讓傷口自行痊癒後，再外出過上普通的生活。如果熊狀態看起來尚可，能吃又能動，看起來也算健康，人們就不需要干涉，更不要餵食。

儘管麥克維強調，沒聽說當地有人設陷阱捕獸，持續追蹤相關事件的動保團體「拯救艾許維爾之熊」（Help Asheville Bears）認為，9個案例的黑熊均失去部分前肢，也都沒有其他明顯外傷，無法接受車禍是造成「三腳熊」主因的推論。

「拯救艾許維爾之熊」指出，他們只花了幾分鐘上網搜尋，就找到多種銷售中的捕熊陷阱。這些陷阱完全有能力奪走熊的腿或造成重傷。熊為了逃出生天，不得不自行移除受傷的腿。他們已收到4起發現捕熊陷阱的通報，除懸賞徵求相關線索外，也鼓勵民眾發現陷阱後主動聯繫警察處理。

美國北卡羅來納州西部一帶近期屢傳有人目擊「三腳黑熊」蹣跚而行，至今已有9個獲得證...
美國北卡羅來納州西部一帶近期屢傳有人目擊「三腳黑熊」蹣跚而行，至今已有9個獲得證實的通報案例。主管單位的專家認為原因出在熊被車撞，動保團體則把矛頭指向可能有人安放捕熊陷阱。Facebook/Help Asheville Bears
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黑熊動保團體警察

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