英醫療人員心理壓力 遠超過職業病

2019-08-25 17:21 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國數據顯示，醫療照護人員的請假因素中，心靈層面的壓力問題居然比身體上職業病還嚴重。(photo by Flickr under CC licensed) 分享 facebook 英國研究指出，最需要照顧的反而是常負責照顧人的國健署（NHS）人員！依照NHS人員病因數據顯示，壓力、抑鬱等心理問題居冠，甚至壓過肌肉骨骼疾病、流感等一般印象中的「職業病」。該國醫療工會對此表示，當局得改善NHS人員的工作環境，保障他們的身心健康，也更符合全民的公益。

根據《英國都會報》報導，近期數據統計NHS人員的請假因素，近一年全英國照護人員休假日約為1770萬天，而其中超過4分之1都是心理層面，包含壓力、焦慮、抑鬱等精神疾病，甚至壓過身體層面的疾病，如被稱為職業病的肌肉骨骼痠痛，以及意外被傳染的流感。

英國醫療工會Unison對此表示重視，副主任派爾說，醫療照護人員不只要對抗巨大工作量，遇到無法理喻的病患更會對他們恐嚇，這些都是工作環境差的特徵，派爾呼籲得重視照護人員的身心，這同時符合公益，畢竟大家都可能有被照顧的一天。

《縣市新聞網》特別提到，超過一半的照護人員都表示，工作場合不利於心理健康，在沒有適當治療下，這種狀況即成病因，這些受壓抑的照護人員更擔心若透露出精神健康亮紅燈，會被視為不適合執業，選擇在狀況不佳時繼續工作，將使醫病關係呈現惡性循環。

據《社群照護網》報導，其實英國社區醫療照顧人力不足的情況已非新聞，NHS近期就有一項計畫，預計在2023年到2024年之前再招募600名醫療人員，主要是負擔日漸增加、患有精神疾病的青少年數目，以防醫療人員個人負擔過於沈重，打擊到未來投身此職業者的意願。

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