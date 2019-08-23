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男子天天喝珍奶腹痛嘔吐 送醫腸道夾出黑礦石

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男子天天喝珍奶腹痛嘔吐 送醫腸道夾出黑礦石

2019-08-23 10:41聯合新聞網 綜合報導

越南一位男子因為天天喝珍奶，導致腹痛嘔吐，送醫後腸胃取出2大塊像黑礦石的珍珠塊。...
越南一位男子因為天天喝珍奶，導致腹痛嘔吐，送醫後腸胃取出2大塊像黑礦石的珍珠塊。圖擷自vietnamnet
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越南一位曾在飲料店工作的男子，因為喜歡喝珍珠奶茶，每天都一定要喝上一杯，但從七月中旬他卻開始出現腹痛、嘔吐的症狀，隱忍20天後因為肚痛難耐只好就醫，結果醫生卻發現他的腸胃中有2大塊像黑礦石的珍珠，所幸在手術夾出後男子並無大礙。

根據越南新聞網站「vietnamnet」報導，在越南富壽省（Tỉnh Phú Thọ）有位20歲男子天天都喝珍奶，但七月中旬時他卻開始出現腹痛的情況，甚至常常伴隨嘔吐，一開始他以為只是輕微的腸胃不適，但就在忍耐20天後他的肚子出現劇烈疼痛，忍不住只好送醫治療，但在醫院待了5天情況仍沒有改善，於是他在19日轉診至富壽綜合醫院，醫生察覺可能是腸梗阻的現象，就用了胃鏡下去照，發現男子腸胃中出現疑似是食物殘渣的黑色堵塞物，而且堵塞物已經硬到無法用儀器碾碎。

因此醫生決定開刀，他在男子的胃部和小腸發現了2大塊像黑礦石的堵塞物，並在手術後將堵塞物送檢，發現成分是木薯澱粉塊，醫生在術後詢問男子得知，原來他曾在飲料店工作，整天都喝珍奶，導致珍珠累積太多卡在腸胃。醫生表示像這種嚴重的腸梗阻，如果不迅速切除，患者將有感染，中毒，腸壞死、多器官衰竭和死亡的風險，如果要避免這些風險就必須改變生活方式，並開始健康飲食，對於高纖維食物要多咀嚼、多喝水，當胃空著時也不要吃太多，並不要配著高蛋白質食物一起食用。

越南腹痛珍奶患者手術

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