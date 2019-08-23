想拚KPI？工作效率最高的日子和時段看這裡

2019-08-23 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



調查顯示，英國人一周當中工作效率最高的日子是周二，最有效率時段為早上10時至11時。

鏡報報導，根據Workthere調查1500名白天全職上班族的報告，多數人認為周二為一周當中最有效率的一天，接著是周一及周三。只有5%的人覺得周五效率最高。

大多數人覺得早上10時至11時最有效率，19%的人認為最有效率時段為上午8時至11時，只有2%認為下午4時至6時效率最高。

這份報告同時調查上班族的睡眠習慣。上班族多數在晚上10時30分就寢，早上6時45分起床。睡眠沒有落在該區間的上班族，工作效率較差。另外，只有2%的人在早上9時至10時之間起床。

報告指出，每天叫醒上班族的不是夢想，薪水才是起床的動力。

Workthere全球負責人李卡爾（Cal Lee，音譯）表示，雖然上班族每天工作效率因作息都不盡相同，但有趣的是，報告結果指出，民眾在某個特定時段工作效率比較高。