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想拚KPI？工作效率最高的日子和時段看這裡

2019-08-23 09:48聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

調查顯示，英國人一周當中工作效率最高的日子是周二，最有效率時段為早上10時至11時。

鏡報報導，根據Workthere調查1500名白天全職上班族的報告，多數人認為周二為一周當中最有效率的一天，接著是周一及周三。只有5%的人覺得周五效率最高。

大多數人覺得早上10時至11時最有效率，19%的人認為最有效率時段為上午8時至11時，只有2%認為下午4時至6時效率最高。

這份報告同時調查上班族的睡眠習慣。上班族多數在晚上10時30分就寢，早上6時45分起床。睡眠沒有落在該區間的上班族，工作效率較差。另外，只有2%的人在早上9時至10時之間起床。

報告指出，每天叫醒上班族的不是夢想，薪水才是起床的動力。

Workthere全球負責人李卡爾（Cal Lee，音譯）表示，雖然上班族每天工作效率因作息都不盡相同，但有趣的是，報告結果指出，民眾在某個特定時段工作效率比較高。

「不過很重要的是，每個人工作方式不一，有些人偏好朝九晚五，有些人可能喜歡依照個人生活習慣及行程工作。彈性工作最大益處是，工作者可以在一天中最有效率的時段工作，並挑選喜歡的場地，時間運用上更有效率」。

英國調查報告指出，周二以及上午10至11時工作效率最高。圖為Lloyd's公司倫...
英國調查報告指出，周二以及上午10至11時工作效率最高。圖為Lloyd's公司倫敦員工上班畫面。路透
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