兩兄弟將6歲女童強姦殺害 媽媽幫忙隱瞞棄屍

2019-08-23 09:50 聯合新聞網 綜合報導



印度一位6歲女童遭2位十幾歲兄弟強姦後勒斃，而兄弟母親還幫忙棄屍。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近日印度發生一起強姦殺人案，一位6歲女童20日被家人通報失蹤，隔日警方發現了屍體，經調查後查出兇手是一對年約十幾歲的兄弟檔，他們承認使用糖果吸引女童進入家中，再一起強姦她並隨即勒死，兄弟的母親也向警方承認，在她發現兒子們勒死女童後，幫他們將屍體丟棄，事後警方以「保護兒童免遭性犯罪法」和「謀殺罪」將兄弟逮捕，而他們的母親也被以「隱瞞證據」的罪名起訴。

根據英國《太陽報》報導，事發地點在印度北方邦，當天女童只是在附近玩耍，但12歲和15歲的兩兄弟發現她後，便用糖果哄騙她到屋內性侵，之後便將她勒斃，他們的母親回到家中發現女童屍體後，企圖隱瞞案件並跑到離住家600英尺（約182公尺）的地方棄屍，而女童家人因為找不到她，所以報警展開大規模搜索，警方在21日發現屍體並找到兩兄弟，他們向警方坦承有對女童性侵，而他們的母親也承認是她負責棄屍的。

印度警方表示，兇手父母是工人，但他們平常也是小偷，兩兄弟平常靠撿布維生，案件過後，警方根據印度刑法的「保護兒童免遭性犯罪法」和「謀殺罪」將兄弟倆逮捕，而他們的母親也因為「隱瞞證據」的罪名被起訴。

事實上印度的殺人強姦案並不少見，這個月初有位3歲女童與媽媽搭火車，女童在睡著後被一名男子抱走，男子將女童抱到距離車站幾英尺的地方強姦她，事後還用刀子將女童斬首。