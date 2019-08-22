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突遭三隻比特犬襲擊 9歲女童遭扯落單車咬斷頸亡

2019-08-22 20:22香港01 記者李福源／報導

埃爾南德斯被三隻鬥牛㹴襲擊，最後遭咬斷頸重傷不治。圖／GoFundMe網頁圖片
埃爾南德斯被三隻鬥牛㹴襲擊，最後遭咬斷頸重傷不治。圖／GoFundMe網頁圖片
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美國底特律市（Detroit）9歲女孩埃爾南德斯（Emma Valentina Hernandez）周一（19日）與哥哥在一條小巷附近踏單車，突遭三隻比特犬（Pit Bull）襲擊，強行把她扯離單車咬斷頸致死。

目擊者兼鄰居克魯茲（Edward Cruz）表示，當時看到埃爾南德斯受襲，立即向三隻惡犬投擲磚頭，「我一出去就看到那三隻狗壓在那女孩身上，我沒有猶豫，馬上跑去拿起磚頭向牠們丟過去。我感到很難受，這種事居然發生在她身上」。

另一名目擊者戈爾登（Deborah Golden）說：「那小女孩的頸被咬斷了，失去了意識。之後我走過去抬起她的頭，她的爸爸按住她的頸，然後用T恤包住傷口。」

埃爾南德斯其後被送到當地一間兒童醫院急救，但最終不治，父親阿曼多（Armando Hernandez）極為悲痛，「我已經盡力了，我對她進行心肺復甦（CPR），我很想救她，用盡了我所能，但還是救不到她。我無法形容我的悲傷，我的心完全碎了。」

動物檢疫中心人員不久抵達現場，將其中一隻狗射殺，並捉走其餘兩隻進行隔離；警方拘捕了33歲的狗主，目前未知會否起訴他。

阿曼多（Armando Hernandez）表示，上星期曾因為該三隻狗沒有被綁好而與狗主發生爭執，「我認識那狗主，他沒有好好照顧狗狗，他本來可以避免此事發生。」

埃爾南德斯的家人透過眾籌網站GoFundMe以籌集殮葬費，並形容埃爾南德斯是個聰明又天真的小女孩，「她很喜歡戶外活動，以及跟表兄弟姐妹玩耍，她擁有美麗的靈魂，我們因她的離世感到悲痛欲絕。」

延伸閱讀：

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廣州65歲電工師傅周日加班　慘遭3隻洛威拿犬襲擊身亡

文章授權轉載自《香港01》

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