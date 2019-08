教堂遭破壞500起 北愛教會籲重視

2019-08-22 17:19 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



教堂是民眾心靈寄託之處,但卻傳出遭到有心人士破壞。(Photo by Sonse on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

連續多間教堂遭到有心人士縱火,北愛爾蘭教會界呼籲政府重視。根據基督教組織指出,過去3年來,當地教堂與教會墓地已傳出445起破壞事件,不僅造成財產損失,也令教會不解。

據《今日基督徒報》報導,基督教行動研究與教育(Christian Action Research and Education)稍早向北愛爾蘭警方申請資料後發現,針對教堂建築物攻擊的次數相當驚人,該機構政策長巴里指出,「我們研究發現,攻擊愛爾蘭教堂幾乎每隔一天就發生,而且是在整個省份都出現。」

例如貝爾法斯特一間長老教會,在2016年7月就遭到2次縱火,花了2年才完全修復。隔年在德里的一間1800年代建立的教會也被破窗而入並被潑糞。

同年,貝爾法斯特另一間教堂也遭到縱火。除此之外,2018年在愛爾蘭墮胎公投準備階段又發生2間教堂遭塗鴉,甚至今年也有一間教堂在復活節遭到攻擊。

對此,遭到攻擊的教堂代表麥克克拉肯表示,「在2016年教堂發生2次縱火後,會眾一開始的反應是生氣與沮喪,但很快的則是不解。身為教會,我們當然歡迎政府保護教堂不受攻擊的任何作法。」巴里也指出,「在自由與民主的社會中,沒有人應該擔心在信仰場所與其他人聚集感到擔心。」

據《BBC》報導,稍早該團體也致函政治人物要求承諾仿效英格蘭與威爾斯,在北愛爾蘭設置基金。因為前者在2016年成立敬拜場所保護安全基金,提供資金給宗教場所,幫助他們購買攝影機與照明等安全措施。

【更多精采內容,詳見 】