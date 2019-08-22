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教堂遭破壞500起 北愛教會籲重視

2019-08-22 17:19台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

教堂是民眾心靈寄託之處，但卻傳出遭到有心人士破壞。(Photo by Sonse...
教堂是民眾心靈寄託之處，但卻傳出遭到有心人士破壞。(Photo by Sonse on Flicker under Creative Commons license)
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連續多間教堂遭到有心人士縱火，北愛爾蘭教會界呼籲政府重視。根據基督教組織指出，過去3年來，當地教堂與教會墓地已傳出445起破壞事件，不僅造成財產損失，也令教會不解。

據《今日基督徒報》報導，基督教行動研究與教育（Christian Action Research and Education）稍早向北愛爾蘭警方申請資料後發現，針對教堂建築物攻擊的次數相當驚人，該機構政策長巴里指出，「我們研究發現，攻擊愛爾蘭教堂幾乎每隔一天就發生，而且是在整個省份都出現。」

例如貝爾法斯特一間長老教會，在2016年7月就遭到2次縱火，花了2年才完全修復。隔年在德里的一間1800年代建立的教會也被破窗而入並被潑糞。

同年，貝爾法斯特另一間教堂也遭到縱火。除此之外，2018年在愛爾蘭墮胎公投準備階段又發生2間教堂遭塗鴉，甚至今年也有一間教堂在復活節遭到攻擊。

對此，遭到攻擊的教堂代表麥克克拉肯表示，「在2016年教堂發生2次縱火後，會眾一開始的反應是生氣與沮喪，但很快的則是不解。身為教會，我們當然歡迎政府保護教堂不受攻擊的任何作法。」巴里也指出，「在自由與民主的社會中，沒有人應該擔心在信仰場所與其他人聚集感到擔心。」

據《BBC》報導，稍早該團體也致函政治人物要求承諾仿效英格蘭與威爾斯，在北愛爾蘭設置基金。因為前者在2016年成立敬拜場所保護安全基金，提供資金給宗教場所，幫助他們購買攝影機與照明等安全措施。

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教堂愛爾蘭縱火

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