威尼斯名橋設計不良 建築師背巨額罰款

2019-08-22 16:47 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



威尼斯憲法橋設計不良，西班牙建築師卡拉特拉瓦遭罰7萬8,000歐元。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

憲法橋設計不良，威尼斯對建築師開重罰！憲法橋於2008年完工，但後續問題連連，義大利法院於8月9日下判決，對設計該橋的西班牙建築師卡拉特拉瓦做出懲處，罰款7萬8,000歐元（台幣約275萬6000元）。但卡拉特拉瓦不服，認為憲法橋出問題是使用不當及建築單位的問題。

根據《CNN》報導，為紀念義大利立憲60周年，位於威尼斯市，長約300英尺（約91.44公尺）的憲法橋在2008年大張旗鼓地在世人面前亮相。不過完工後問題卻頻傳，例如以鋼為骨架並以玻璃做為護欄與階梯，並不適合承載大量遊客（還有他們的行李箱），且若使用者有輪椅需求，玻璃台階太滑會導致輪椅無法上橋。

除此之外，根據《英國廣播公司》報導，審計法院也希望卡拉特拉瓦為超支預算負責。憲法橋原本的預算為7百萬歐元，但實際花費卻高達1千160萬歐元。因此威尼斯市政府對卡拉特拉瓦開罰7萬8,000歐元，但卡拉特拉瓦表示，橋的設計毫無問題，只是拖行李箱等行為是「不正確使用」，而且他並非建造者，建造的費用不在他掌控範圍內。

義大利法院於8月9日作出判決表示，卡拉特拉瓦在設計憲法橋的過程中有所疏忽。卡拉特拉瓦曾設計過35座世界知名的橋，作品遍及各地，包括美國德克薩斯州的達拉斯與加拿大艾柏塔省的卡加利等等，由此證明，他有能力產出設計周詳的作品。

憲法橋設計出問題與威尼斯觀光客過多也有很大的關係。因此，威尼斯也做出相應措施，包括對不過夜的一日遊客收取最高10歐元的「上岸稅」，並且對行李箱的輪子做出規範。

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