日本新幹線時速280公里行駛 跑4公里驚見門沒關

2019-08-22 09:36 聯合新聞網 綜合報導



日本東北新幹線昨日以時速280公里行駛4公里後，驚見9號車廂的門沒有關閉。示意圖，非新聞列車。圖擷自 JR東日本 分享 facebook

日本東北新幹線昨日以時速280公里行駛4公里後，駕駛突然發見其中一個車廂的門沒有關閉，所幸即時緊急停車，因此沒有造成任何傷亡，而JR東日本公司事後調查發現是清潔人員打掃完後忘記關上車門，而他們也發表聲明道歉，表示以後會避免這種情況再發生。

根據「日本經濟新聞」報導，這台東北新幹線是準46號列車（はやぶさ46号），昨日上午計畫從仙台出發至東京車站，但就在列車發車10分鐘後，車長在經過開門燈號時驚見有車門沒有關上，因此緊急將列車停靠在宮城縣柴田町的隧道內，工作人員也立刻檢查車廂，發現9號車廂的車門是完全開啟的，而列車也在關上車門後15分鐘恢復運行。

當時有340位乘客在列車上，所幸都無人受傷，但這部列車也誤點了19分鐘，並導致7台列車延誤，影響約3000位乘客，JR東日本公司表示在經過調查後，發現車門打開的原因是清潔人員在仙台站打掃列車時，忘記關閉打開車門的手動裝置，因此才會使時速280公里行駛的列車在高風壓的情況開啟車門。

而JR東日本也發表聲明道歉，表示「我們很抱歉，我們會盡力防止這樣的事再次發生。」，日本國土交通省也下令JR東日本必須保證此次問題不再出現。