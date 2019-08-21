上億人曾看過她的片！ 昔日「AV女帝」如今樂住下水道

2019-08-21 21:05 聯合新聞網 綜合報導



你知道珍妮李（Jenni Lee）是誰嗎？她曾叱吒美國AV市場，還被封為「AV女帝」的成人片女星。2009年，她突然宣布放棄如日中天的AV事業，轉投模特兒界，自此消聲匿跡，如今意外被發現棲身在拉斯維加斯的下水道中。

根據「鏡報」（Mirror）報導，本名斯蒂芬妮‧薩多拉（Stephanie Sadorra）的珍妮李（Jenni Lee），生於美國田納西州。她成為AV女星後，她拍攝的成人片在色情網站上有超過上億的流量，吸引4萬5000人訂閱，更成為美國閣樓雜誌的封面女郎。

事業如日中天的珍妮李，在2009年突然宣布要投入模特兒界，從此消聲匿跡，不見身影。直到美國電視台劇組在拉斯維加斯有如迷宮的地下水道拍攝紀錄片時，意外發現這位曾被封為「AV女帝」的前AV女優。她現在居住的地方只有一張床、一個櫃子，兩張椅子、簡單衣物和一個垃圾桶。讓人更意外的是，她沒有電燈，只靠火炬照明。

這條拉斯維加斯地下水道原本設計是為了保護城市免受暴洪襲擊，現在變成收容成千上萬無家可歸者的闢護所。現年39歲的珍妮李表示，在下水道中生活「並不像你想像的那麼困難，每個人都尊重對方的空間」。被問到是否曾是一位有名的AV女優時，她表示「以前其實非常有名，有點太成功了」，還說「現在應該仍然在某個名單上的前100名」。最後被問及是否考慮離開隧道時，她說很高興這裡有她需要的一切。

現年39歲的珍妮李住在下水道。圖擷自 Mirror「鏡報」（8/21） 分享 facebook

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