12歲女孩遭游泳池排水管吸住 大腦嚴重受損陷昏迷

2019-08-21 16:56 聯合新聞網 綜合報導



一位俄羅斯12歲女孩被土耳其四星級酒店【游泳池】的排水管吸住，送醫後昏迷不醒。圖擷自 The Sun 分享 facebook

一名俄羅斯的12歲女孩與家人一起出國旅遊，並在土耳其博德魯姆（Bodrum）的一家四星級酒店居住，18日當天女孩到酒店游泳池戲水卻遭排水管突然吸住，幾分鐘過後女孩父親發現不對勁，潛入水中解救她，而女孩被救出時手臂還套著水管，送醫後陷入昏迷狀態，醫生說她的大腦可能已經嚴重受損。

根據英國《太陽報》報導，這名女孩名叫艾莉莎（Alisa），她與父母到土耳其旅遊，並入住了一家名叫Sunhill Hotel的四星級酒店，艾莉莎在18日到酒店泳池戲水時，突然遭排水管吸入水中並無法逃脫，幾分鐘後艾莉莎父親發現她沒有浮出水面便感到不對勁，因此潛入水中一探究竟，發現艾莉莎被泳池排水管緊緊吸住，但由於吸力過大他無法獨自救出她，於是上岸求助其他客人，後來有7位客人與他一同潛入水中，並打破排水設施才救出艾莉莎。

當他們把艾莉莎拉上岸後，她的手臂仍緊緊地卡在一段排水管中，艾莉莎父母急忙叫救護車將她送醫，在前往醫院的途中，她的心臟停止跳動了4次，醫療人員不斷在車內搶救，並成功將她送往醫院，送醫後醫生說艾莉莎的大腦和其他器官可能已經嚴重受損，而她目前仍昏迷不醒。

對於艾莉莎受傷的案件，俄羅斯的外交部與旅行社正為她的父母提供幫助，外交部發言人瑪莉亞（Maria Zakharova）也承諾會讓艾莉莎回到俄羅斯做進一步的治療，今天也會開會做案件的調查。