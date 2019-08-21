不起眼破爛鐵盒竟是傳家寶 背後故事引網友共鳴

2019-08-21 16:19 聯合新聞網 綜合報導



日前一名日本網友將自己家中的傳家寶PO上網，仔細一看竟是一個破爛鐵盒，但它背後的故事卻引發眾多網友共鳴。圖擷自 經濟新聞 分享 facebook

不少人的家中都會有所謂的「傳家寶」，通常都是一些珠寶首飾或刀劍等物品，它就等同於是家族的精神象徵或傳統。但在日本卻有一個家庭的傳家寶，既不是珍貴的珠寶玉珮，也不是稀有的寶物，竟然是一塊看起來並不起眼的廢鐵，而且上面還有一個小洞，但是這塊廢鐵的背後卻隱藏著一段驚人的故事，引發眾多網友共鳴。

根據日本《經濟新聞》報導，日前一名日本女網友在推特上PO文，並貼出好幾張自己祖父的菸盒照片，照片中只見這個菸盒是一塊刻著精緻雕紋的廢鐵盒，上頭還有一個破損的孔洞。原PO在文中表示，這個杯子菸盒是祖父的遺物，當時祖父在戰時就一直把它放在左胸口處隨身攜帶。她提到年輕時的祖父是負責日本軍隊的最前線，在槍戰時不小心被敵軍的子彈擊中胸口，那一刻祖父以為自己已經死了，沒想到胸前這個菸盒卻替他擋下這顆子彈，保住了祖父的性命。

原PO接著說，祖父當時把菸盒拿出來後，發現裡面有顆子彈，才明白是這個「神奇的菸盒」保護了他。戰後，祖父回到家鄉結婚，並生下原PO的父親，如今原PO也已為人母，每當原PO看到這個菸盒時，就會想到它承載著一個死裡逃生的故事，因為若是沒有這個菸盒保護了她的祖父，也不會有現在的她，因此這也讓原PO更加珍惜，便把它當成傳家寶傳承下來。