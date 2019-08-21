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義大利旅遊撈40公斤白沙當紀念品 法國情侶面臨六年刑期

2019-08-21 13:55聯合新聞網 綜合報導

薩丁尼亞島沙灘上的白沙受到法律保護，企圖帶走被抓到不但會遭罰款、甚至還可能坐牢。...
薩丁尼亞島沙灘上的白沙受到法律保護，企圖帶走被抓到不但會遭罰款、甚至還可能坐牢。圖／薩丁尼亞島旅遊官網
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出國旅遊總會想帶一些紀念品，法國一對情侶到義大利薩丁尼亞海灘遊玩，兩人便想將沙灘上的白色細沙當作記念品，用了14個瓶子撈近40公斤的白沙準備帶回法國，然而他們並不知道義大利對沙灘嚴格保護，兩人因此將面臨最高六年有期徒刑。

CNN》報導，義大利警方在波爾圖托雷斯（Porto Torres）檢查準備上渡輪往南法的汽車，當中一對40多歲情侶的車上，被發現有14個寶特瓶裝著近40公斤的白沙。兩人雖供稱不知道不能收集海灘上的沙石，但義大利警方表示沙灘上立有多國語言的標示牌，因此還是將兩人逮捕。

義大利警方表示，薩丁尼亞海灘時常有人盜採沙石的案件，甚至網路上有非法交易沙石的市場。觀光客頻繁的偷竊行為，讓薩丁尼亞居民相當不滿，他們認為觀光客偷竊下一代可以使用的資源，並危害當地脆弱的生態。

通常這些「沙子小偷」會在機場安檢時被發現，因此義大利機場的一些安檢官員在臉書上建立「薩丁尼亞島的搶劫和掠奪（Sardegna Rubata e Depredata）」粉絲專頁，提升大眾對此問題的意識。而這對無知的情侶也因為犯下竊盜罪，將面對最高3000歐元（約新台幣10.4萬）的罰款和一至六年的有期徒刑。

義大利沙灘偷竊

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