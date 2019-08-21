女子玩21公尺高滑水道 下體動脈慘遭割開大出血

2019-08-21 12:37 聯合新聞網 綜合報導



一位英國女子去水上樂園玩，從滑水道滑下後發現骨盆處疼痛且下體流出血，送醫才發現下體動脈遭切開。圖擷自 dailynews 分享 facebook

一名英國女子上月25日與全家至保加利亞度假，順便去一座水上樂園玩水，當她從滑水道溜到下面的泳池時，疑似水壓過大，導致她感到骨盆處劇烈疼痛，並看到血從腿部流下，接著就出現休克現象，而送醫後才發現女子下體動脈已遭切開。

根據英國《每日郵報》報導，這名29歲女子名叫婕德（Jade Graves），來自英國赫爾（Hull），她與家人從英國到保加利亞度假，到Aqua Paradise水上樂園玩水時體驗了園區最刺激的遊樂設施，一個從72英尺（約21.9公尺）高空滑下的滑水道，但就在她從水道溜到底下的泳池時，突然覺得下半部骨盆區域有劇烈疼痛，並低頭一看發現血從她的腿流了下來，之後她便感到呼吸困難，婕德家人見狀後立即將她送醫。

送醫後，醫生發現婕德下體的動脈遭到割傷，導致她嚴重出血，醫生立即動手術修復婕德的動脈，醫生說「婕德女士患有嚴重的動脈出血，導致出血性休克，因為失血會導致細胞缺氧並引發繼發性貧血。」婕德在術後待在醫院4天恢復，她說「當我從水裡起身時，我感到很痛苦，失血過多的我不得不接受輸血。這是一場完整的惡夢，但我仍然不確定究竟發生了什麼，因為我都有遵守救生員給我的規定。」

而婕德也懷疑是滑水道水壓過大才導致她受傷，因此她已經聘請律師向水上樂園提告，目前也正在對整起案件做調查，但水上樂園對於此事並沒有做出回應。事實上，因滑水道導致下體受傷的案例並不少見，前年也有位女子去西班牙度假時，玩了滑水道卻慘遭強力水流衝擊下體，導致她子宮撕裂、血流不止，原因是因為她滑水時沒有依照正確姿勢下水，而民眾在玩滑水道時，也需注意應身體仰臥、交叉雙腿做鎖腳動作，並雙手抱胸才能滑下，以免受傷。