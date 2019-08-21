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男子嘲諷「NASA接待員？」 正妹科學家回覆打臉

2019-08-21 11:24聯合新聞網 綜合報導

蘿倫將交友軟體的對話紀錄放上推特。圖擷自Dr Lauren McKeown推特
蘿倫將交友軟體的對話紀錄放上推特。圖擷自Dr Lauren McKeown推特
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美國一位科學家蘿倫（Lauren McKeown）擁有亮麗的外型及行星科學博士學位，且在美國太空總署NASA工作。但日前當她使用交友軟體「Hinge」時遇上一位男子，竟因為她的美貌而認為蘿倫是在NASA擔任「接待員」，讓她感到非常不舒服，並將這段對話紀錄放上推特

蘿倫目前是NASA的科學家。圖擷自Dr Lauren McKeown推特
蘿倫目前是NASA的科學家。圖擷自Dr Lauren McKeown推特
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英國《太陽報》報導，蘿倫14日在推特上發文，並寫道：「先生女士們，這就是為什麼我現在還是單身」。附圖中蘿倫與一名男子聊天，她在自己交友履歷上「自己做過最蠢的事」回答「在NASA工作」，讓這名男子直呼「太酷了吧」，還說要告訴自己的爸媽。

結果下一秒男子便問她：「那你的工作是什麼，像是接待員嗎？」，還補了一句「我開玩笑的，你看起來『夠聰明』。」這讓蘿倫感到被歧視，並回擊：「至少我聰明到知道靠一個女人的樣貌去評斷她聰不聰明，可能不是開話題最好的方法。」蘿倫補充，她的媽媽在小學擔任接待員，並且是她看過「最親切、聰明」的人，自己的博士學位是要獻給她的。

蘿倫事後也在推特留言中表示，這個男子似乎不認為他的言論有問題，可能還認為他在暗示蘿倫「看起來很好看」。蘿倫說這名男子試圖用玩笑掩飾並告訴蘿倫「不用太認真」，讓她相當不滿。推文底下也有許多人認為男子調情的方式很不恰當，交友軟體官方帳號也出面表示，他們對於歧視性言論「零容忍」，並祝蘿倫能趕快找到讓她「刪除軟體的人」。

NASA交友軟體

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