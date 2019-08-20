印度太空船「月球飛船二號」 成功進入月球軌道

2019-08-20 19:00 中央社 班加羅爾20日綜合外電報導



印度太空研究組織（ISRO）今天表示，「月球飛船二號」已成功進入月球軌道，完成這項月球探測的最棘手階段任務之一。

ISRO宣布，「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）經4週飛行後，今天依計畫成功完成月球軌道嵌入（LOI）。

ISRO表示：「利用太空船上推進系統，月球軌道嵌入計畫於印度標準間（IST）今天早上9時2分（台灣時間11時32分）成功完成，嵌入任務歷時1738秒。」

印度正致力成為全球第4個將太空船登陸月球的國家，僅次於俄羅斯、美國與中國。

如果其餘任務一切依計畫進行，印度的探測器預定9月7日在月球南極登陸。

今天的軌道嵌入計畫是最棘手階段任務之一，因為如果太空船以較快速度進入月球軌道，它將會脫離軌道並迷失在外太空中。

相反地，如果太空船以較慢速度進入月球軌道，月球重力將會過度牽引，導致太空船撞毀於月球表面。

月球飛船二號7月22日於印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心發射升空。

ISRO表示，藉由進行詳細地形研究、礦物學分析以及許多其他實驗，這項月球探測任務將會幫助科學家對月球的形成與演化有更深瞭解。

印度的月球探測任務共花費約1億4000萬美元（約新台幣44億元），相較於其他國家的類似探月任務少了很多。