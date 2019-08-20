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被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14聯合新聞網 綜合報導

美國富商艾普斯坦曾購買未成年少女當作生日禮物。示意圖／ingimage
美國富商艾普斯坦曾購買未成年少女當作生日禮物。示意圖／ingimage
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美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於90年代組織未成年少女販運網路，10日驚傳在獄中輕生。如今最新法庭文件出爐，又查出艾普斯坦曾讓3名家境貧寒的12歲女孩從法國飛過來，就是當作他病態的生日禮物。

nypost報導，最新法庭文件中指出，受害女子裘福利（Virginia Giuffre）爆料，從艾普斯坦口中聽過最糟糕的資訊就是，有3名貌美的女孩從法國坐飛機過來，重點是她們通通未成年，僅12歲左右，被當成「生日禮物」來陪艾普斯坦過生日，「這是他的一名星探好友布魯內爾（Jean-Luc Brunel）送的」。

裘福利心痛表示，艾普斯坦曾跟自己吹噓，因為女孩們的法國家庭真的很窮，她們的父母很需要錢，只要準備普通價格的錢、簽證及模特兒的職業前景，無論情況如何，就能將女孩們買來，「他整個過程都嘻嘻哈哈，認為有錢就能輕而易舉誘惑各行各業的人，真是太棒了，沒有東西或人是錢買不到」。

另外一件來自南美洲及東歐的年輕女孩的控訴案則指出，艾普斯坦花百萬美金幫助布魯內爾成立MC2模特公司，結果目的竟是要「隨時待命的女孩們」，她們也被迫與艾普斯坦發生性行為，不過MC2模特公司隨後切割與艾普斯坦的關係，並表示不再與布魯內爾合作。布魯內爾本人則強烈否認這項指控，「我絕對沒有在當模特兒星探期間犯下任何違法行為」。

少女淫魔艾普斯坦在監牢裡自殺身亡。美聯社
少女淫魔艾普斯坦在監牢裡自殺身亡。美聯社
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