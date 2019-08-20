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幸運男中大獎不工作五年 剛開工又中了破億獎金

2019-08-20 12:46聯合新聞網 綜合報導

男子無意間買了彩券，竟中了破億獎金。示意圖／Ingimage
男子無意間買了彩券，竟中了破億獎金。示意圖／Ingimage
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想要中獎除了幸運還是幸運！在南非有名男子，他7年前買彩券中了7.5萬元南非蘭特（約新台幣15萬元），他開心的辭掉工作並用這筆錢建造一棟房子，5年後獎金花完的他在一間加油站工作，某日他再買一張彩券，沒想到這次他竟然又中了大獎6100萬南非蘭特（約新台幣1億元），網友看了直呼「太幸運了」。

根據南非《開普敦報》報導，七年前，三個孩子的父親中了南非蘭特7.5萬元（約新台幣15萬元），男子辭掉工作並建造了一棟房子供家人居住，5年後男子決定外出找工作，男子表示「在過去五年裡，我一直沒有工作，直到今年年初我找到適合的工作」。

男子在加油站工作沒多久，他抱有期望的再買一張彩券試試手氣，沒想到這次他竟然中了6100萬南非蘭特（約新台幣1億元），男子開心的表示「這筆錢將永遠改變我們家庭的生活，我現在可以買的起更大的房子，我的每個孩子都可以擁有自己的臥室，我家人再也不會受苦」。

對於中獎的秘訣，男子說他有一個裝滿彩票的抽屜，未中的彩券他從來不丟掉，反而將彩票收好，「每次我想選擇號碼時，我會從以前的號碼猜測出中獎號碼的線索，然而，這次這個方法起作用了」，男子表示這次他不會辭掉工作，並且會繼續用此方法購買彩券。

南非加油站
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