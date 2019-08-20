塑膠汙染遺臭萬年！研究證實：人們恐早已把塑膠吃下肚

2019-08-20 09:28 聯合新聞網 文章提供／遠見



塑膠侵害比你想像得還可怕。法新社 分享 facebook 防治塑膠汙染的侵害，近年已蔚為一門重要的顯學，畢竟在對環境肆無忌憚的壓迫、予取予求，人們終究會在這自私自利的悲劇上，面臨大自然的反撲和怒吼，難以分解的塑膠在人類方便的前提下帶動了生活變革，卻也無形中成了遺臭萬年的感慨。

工業化的變革和人口爆炸性的增長，地球的大海已經在無形之間，成了承受人類最多塑膠垃圾的悲劇，那些塑膠垃圾在河川的帶入、狂風的吹襲、不肖人士的惡意傾倒進入大海──也許看似眼不見為淨的逃避心態，在經年累月囤積下，卻是大自然最沉重的負擔。

加上國際上層出不窮的鯨豚誤食事件、魚類被塑膠纏繞、海龜深受吸管危害等，有太多的無辜動物變成魂斷塑膠下的犧牲品；科學家還發現，塑膠不僅已讓氧氣產量大幅降低，連帶杳無人跡的山頂、海底最深處的海溝，都有塑膠垃圾的痕跡。

塑膠微粒 被風吹得到處都是

《Guardian》報導，由於風的吹拂，塑膠微粒其實遍布你我生活中的各地，它和空氣汙染一樣難防，縱使自己根本不使用塑膠、住在山明水秀的森林中，塑膠微粒卻會到處汙染，散佈在河川和土壤中。

研究發現，塑膠微粒主要是由於塑膠垃圾的解體所造成，它在整個地球上幾乎無所不在，包含空氣、土壤、河川和海洋，許多人員無法抵達的地區，也都有塑膠微粒的痕跡。

這次的研究，是科學家們在法國（France）和西班牙（Spain）邊界的庇里牛斯山頂，發現每天、每平方公尺，就有高達365顆塑膠微粒落地；而在山頂的氣象站中，雨量器內也有塑膠微粒漂浮──但此地根本沒有人生活，最近的小村落有6公里遠、城鎮區也有25公里，而要到大城市，還遠在100公里之外。

地球上每年製造生產3億噸以上的塑膠，塑膠的降解緩慢，但它卻會以另一種微粒形式影響環境。科學家坦言，還沒有一種研究可以證實塑膠微粒到底能隨風飛多遠，但已知的條件推測至少能飛100公里，若隨著季風帶或沙塵暴，1000公里其實都未必是問題。

分析發現，這些塑膠微粒基本上是聚苯乙烯與聚乙烯，這兩者都廣泛用在一次性塑膠袋和產品包裝盒上──這也是為什麼一次性塑膠如此令人詬病的主因。

人類有史最深潛 竟然還發現了塑膠垃圾

無獨有偶，《Time》報導，美國（USA）的深海探險家維克特（Victor Vescovo）近期在進行一次最深的載人潛海研究時，他發現了一個塑膠袋和糖果包裝紙飄在海洋底部。

這次的探險是在馬里亞納海溝，也是目前所知最深的海溝，他達到了單人最深潛水紀錄的1萬0928公尺，打破了原本的紀錄保持者，《鐵達尼號》（Titanic）導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）所維持的1萬0898公尺紀錄。

維克特說，他除了發現4個新的物種，更令人訝異的是竟在海底發現了塑膠垃圾；而科學家正決定著手，探討這些生物是否有攝入塑膠的狀況。

塑膠微粒其實早已被人們吃下肚

專家分析，塑膠微粒已經在自來水和瓶裝水、啤酒中被發現，但最常見到的案例還是在海洋生物的體內，顯見大海遭受的塑膠汙染有多麼嚴重；最近，更首次從人體的糞便樣本中發現了塑膠微粒，證明人們早已把塑膠吃下肚。

研究團隊是在26項研究中統計分析，這些項目觀察了魚類、貝類、糖、鹽、啤酒和水中塑膠微粒的數量，以及城市空氣中所飄散的塑膠微粒。

接著，便以一般人每日會攝取的膳食指標，計算人們在一年中會吃進多少這樣的塑膠微粒，結果發現成年人一年會吃掉5萬顆，兒童大約有4萬顆。

專家強調，不過，還有大多數食物和瓶裝飲料等食品、飲品都尚未經過測試，這代表實際上吃下的塑膠微粒，遠比研究來得還高。

「麵包、加工產品、肉類、乳製品和蔬菜，這些產品可能都會含有塑膠微粒。」畢竟在製造跟運輸的過程中，統統都有這些物質。

不過若從數據來分析，水源是非常好比較的一塊，研究發現，瓶裝水的塑膠微粒，比自來水多出了22倍，如果一整年都喝瓶裝水的人，會從中喝進13萬顆塑膠微粒，而只喝自來水的人為4000顆塑膠微粒。

科學家們坦言，縱使目前還不知道塑膠微粒對人體有什麼健康的影響，但長久累積肯定是種風險，不可不慎。

（作者／魯皓平 本文出自2019.08.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）