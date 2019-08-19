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收容大量委內瑞拉難民 哥倫比亞內部窘迫

2019-08-19 18:52台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

對委內瑞拉移民的人道援助，正考驗著哥倫比亞國民的包容力。（photo by Wi...
對委內瑞拉移民的人道援助，正考驗著哥倫比亞國民的包容力。（photo by Wikimedia Commons）
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哥倫比亞正面臨委內瑞拉移民氾濫問題，學校、醫院、公共空間都被擠爆，而右翼政府不顧溫和大眾的反對，持續開放經濟難民跨越邊境。相對於拉丁美洲其他國家，哥國官方的做法寬容且博得美名，但除了一般民眾抱怨資源被分外，委國難民受反抗軍、黑幫、人口販子操縱，距真正的人道處境還有路要走。

難民洪流無法擋

根據《Atlantic》報導，當美國、歐盟、澳洲等富國紛紛取得政治支持，譴責移民危險而予以限縮時，哥倫比亞面對140萬新住民入境，仍保持開放態度。

事實上，哥、委兩國有1千英哩以上的邊境，不可能堆沙袋擋難民洪流，才形塑了定調為「不可阻遏」的移民政策。當局選擇增加學校座位、增設醫療基金，並整合新移民發展自足經濟，以吸收移民入境。

哥國政府花上億美元提供醫療、教育及貸款，給予邊境委國移民社群幫助；但自2016結束內戰以來，調停花費已讓預算所剩無幾，國際的掌聲也鮮少化為實質捐助。哥倫比亞民眾也不買單，總統發在社群網站的貼文被酸，自家國人問題未解還花錢幫難民。

衍生社會問題

根據《OZY》報導，2018年哥國空軍在一次奇襲中，解決了16名FARC（哥倫比亞革命軍），發現其中4人是委內瑞拉移民，反對勢力利用了難民的貧窮與絕望，毒梟黑幫吸收難民新血也是大問題。

自從馬杜羅當委內瑞拉總統以來，已有400萬人民遷徙離開祖國，有些移民在哥國加入ELN（民族解放軍），有些則去運毒或採收古柯葉，也有婦女遭人口販子控制賣淫。

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