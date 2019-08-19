陸女為拍超美澳洲鑽石灣 越過禁區下秒墜崖身亡

2019-08-19 16:42 聯合新聞網 綜合報導



日前一名中國籍女遊客，為了與澳洲超美鑽石灣自拍，竟不顧生命危險穿越禁區，下一秒不幸墜崖身亡。圖擷自 太陽報 分享 facebook

有許多人每到一處知名景點，常常都會例行公事地自拍，或與景點合影，但總是有人不顧生命危險，執意要拍到最「吸睛」的照片，並PO上網分享，認為這麼做才能獲得大批網友關注。近日在澳洲就有一名中國女遊客為了拍美照，而不幸墜崖，甚至在該女子墜崖後，竟還有其他遊客裝沒事，繼續拍照打卡。

根據《太陽報》報導，這名27歲的中國籍遊客，日前到澳洲雪梨的鑽石灣（Diamond Bay）保護區旅遊時，竟然為了拍照，不顧生命危險翻過圍起的禁區，直接爬上岩石邊緣拍照，不料下一秒，她就不小心摔落30公尺深的懸崖，當場身亡。當時女子墜崖後，救難人員隨即駕駛直升機趕到現場搶救，將女子從懸崖中救出，並立即為她CPR急救，但該名女子最終還是回天乏術。

對此，救援直升機發言人呼籲「不要越過圍欄，不要忽視警告標牌」，並表示，許多人為了完美的畫面，常常只需要邁出一步，但之後就會陷入困境。過去也曾有網友分享，鑽石灣的風景的確相當漂亮，但正也因為如此，不少遊客都會違法越過禁區，坐在崖邊的岩石上拍照。

事發後，當地風景區的委員會已經考慮增加警方巡邏，並安裝更多的監視器和觀景平台，以避免類似慘劇再度發生。