5歲於難民營獲好心男贈單車 她24年後成功尋回恩人

2019-08-19 09:44 香港01 記者謝茜嘉／報導



經過網民的「穿針引線」，Mevan與Egbert在24年後終於重逢。圖擷自 推特 MeAndVan 分享 facebook

「得人恩果千年記」，遇到好心人的幫忙總是令人一世難忘。來自伊拉克的女網民Mevan Babakar近日於Twitter發布帖文，表示希望尋回5歲時送贈單車給她的好心人。她指自己當時曾於荷蘭的難民營居住一年，搬走後就沒有再與好心叔叔聯絡，所以希望再次見面以答謝當年之恩。結果不足3日，他們於網上相認，更成功見面，不少網民表示感動，更形容是奇蹟。

Mevan5歲時曾在荷蘭的難民營居住一年，年紀小小的她因為家中貧窮，只能過着簡樸的童年生活。Mevan指，有次一位在難民營工作的叔叔送贈單車給她，自此成為Mevan最心愛的玩具，後來因為她要搬走，於是未有答謝就離開了。

Mevan近日於Twitter憶述此事，指希望能尋回這重要的人及得知他的名字，向他親身答謝當年之恩。不少網民即幫忙轉發消息，Mevan甚至接受外媒訪問公告尋人一事，結果不足3日，一男網民成功幫她聯繫上好心叔叔的家人。

Mevan終於得知好心叔叔的名字叫Egbert，現時居於德國，部份同樣曾於該難民居住的網民更透露，其實當年亦曾獲Egbert與他妻子的幫助，至今仍非常感激他們，更有網民指：「他們不單是朋友，更是如家人般重要。」

經過網民的「穿針引線」，Mevan與Egbert在24年後終於重逢，Mevan更特意送上自己手寫的心意卡，親身向對方說出最真誠的致謝，她於見面後亦再發文，形容過程非常愉快而且神奇，「他很開心能與我再次見面，亦很驕傲我能成為一位勇敢而堅強的女人，他指這是當年對我的願望」。

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