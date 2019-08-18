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冰島立碑 悼700歲冰川之死

2019-08-18 23:48聯合報 編譯李京倫／報導

美國太空總署照片顯示，冰島Ｏｋ冰川一九八六年覆蓋大片面積（上），到今年只剩火山頂...
美國太空總署照片顯示，冰島Ｏｋ冰川一九八六年覆蓋大片面積（上），到今年只剩火山頂（下）。 （法新社）
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冰島十八日為一座紀念碑揭牌，悼念在二○一四年因冰層融解喪失冰川地位的「Ｏｋ冰川」（Okjokull），這是冰島第一條因氣候變遷而消逝的冰川，消逝時大約七百歲，只剩下火山頂的一小片冰。

冰島總理卡特琳．雅各斯多提爾、環境部長古德布蘭松與聯合國人權事務高級專員瑪麗．羅賓遜都出席儀式。雅各斯多提爾致詞後，追悼者登上這座位於冰島西部的火山頂，在冰島研究人員和提出立碑點子的美國德州萊斯大學研究人員面前，為古銅色的紀念碑揭牌。

紀念碑題為「給未來的一封信」，上面用冰島文和英文寫著：「Ｏｋ是冰島第一條喪失資格的冰川。未來兩百年，我們所有的大冰川料將走上同一條路。這座紀念碑意在承認我們知道正在發生什麼事，也知道該怎麼做。只有未來的你們知道，我們是否做到了。」

碑文出自冰島作家馬納松之手，碑文最後標明今年五月監測到、創新高的大氣二氧化碳濃度「百萬分之四百一十五」（415 ppm）。

根據冰島大學的資料，一八九○年，Ｏｋ冰川覆蓋面積十六平方公里，但到了二○一二年，剩下零點七平方公里。

宣布Ｏｋ冰川死亡的，是冰島氣象局冰河學家西格爾德松。他說：「我們判定它不再是活的冰川，只是死掉的冰層，它不會流動。」他解釋說，冰層必須厚達四十到五十公尺，才能靠自己的重量流動，也才能稱為冰川。

侯艾說，氣候變遷的概念很抽象，統計數字和科學模型對一般人而言並不好懂，「也許為冰川立碑更能讓人了解我們的處境」。

侯艾和波以爾說，冰島每年失去一百一十億噸的冰層，科學家擔心，到了二二○○年，冰島所有四百多條冰川都會消逝。

冰島氣候變遷氣象局
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