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無酒精飲料正夯 喝酒不傷健康

2019-08-18 17:06台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

無酒精市場商機不斷上升，健康又有特色的Seedlip炙手可熱。(photo by...
無酒精市場商機不斷上升，健康又有特色的Seedlip炙手可熱。(photo by Wikimedia)
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Mocktail（無酒精雞尾酒）很受酒吧內不喝酒的人歡迎。一般酒吧都會推薦這些只是來享受氣氛的客人喝青檸薑汁等常見的種類，而近期據外媒報導，隨著年輕人飲酒比率下降，各大酒廠都在研究新式Mocktail，其中最具特色的要屬英國廠牌Seedlip，他們標榜經過蒸餾後才抽掉酒精，不含一般無酒精飲料常有的糖分與卡路里，可說是健康又能品酒的新選擇。

青檸薑汁落伍了

根據《CNBC》6月初的統計指出，全球酒精消費量於2018年整年下降了1.6%，而今年預期降幅會更大，其中飲酒習慣改變的又以年輕人為主，16歲到24歲的年輕人不喝酒比率於10年內增加10%；但這些卻不影響酒吧營銷狀態，說明有更多客人選擇無酒精的Mocktail，由於酒精市場中僅0.5%是低酒精或無酒精的品牌，選擇不多的情況下，這種單純是去享受氣氛的客人過去通常會點青檸薑汁等無酒精飲料。

《英國廣播公司》報導，很多年輕人所創的酒類品牌嗅到這些「不喝酒酒客」的新商機，紛紛推出無酒精雞尾酒搶攻英國市場，較紅的包含近2年熱賣的義大利苦味開胃酒Crodino、伯樂力公司推出的無酒精杜松子酒Celtic Soul，但這些都不比Seedlip更有特色。

健康又有特色

據《酒精購買者網》介紹，Seedlip是由年輕英國CEO布蘭森所創，他標榜先經過蒸餾再抽掉酒精成分，更因為原料都是用自家農場生產的有機物與天然香料，不只不含酒精、更不含卡路里、糖分、代糖及人造香料，可說是「健康的酒」；此外，天然的Seedlip不論添加什麼水果、或怎麼混搭，都別有一番風味。

雖然目前不知道年輕人不喝酒是否因為健康因素，所以不能肯定Seedlip漸受歡迎是因為主打健康，但至少能說Seedlip是Mocktail中最具特色的，符合年輕人不想喝醉、又能品嚐多種調酒口味的要求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【更多精采內容，詳見

英國卡路里
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