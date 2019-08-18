NASA新登月計劃 總部位置引眾議

2019-08-18 15:41 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



NASA欽點歷史悠久的火箭城作為登月計劃的火箭發射中心。(photo by NASA官方) 分享 facebook NASA最新登月計劃「阿蒂蜜絲」的發射總部獎落誰家？NASA局長拜登斯坦17日宣佈，將依循過往成功案例，選擇50年前成功發射「阿波羅計畫」的馬紹爾飛行中心為總部。拜登斯坦解釋說，總部所處的亨茨維爾因為長期與太空計畫合作，而獲得「火箭城」美譽，但此決定也代表登月計劃要分工，得將不擅長做登錄器的工作撥給原本也想競爭總部的德州。

歷史悠久的火箭城

根據《休士頓編年史》報導，NASA局長拜登斯坦17日宣佈，阿拉巴馬州北部城市亨茨維爾的馬紹爾飛行中心將是他們2024年登月計劃的總部，NASA此舉讓該城有點「重返榮耀」的意涵，因為馬紹爾飛行中心正是50年前阿波羅計畫（於1972年同為登月）的總部。

拜登斯坦解釋說，選擇總部並不是件隨便的事，他們評估過亨茨維爾背景，認為這個長期與太空計畫合作、而得到「火箭城」名聲的城市是最佳選擇，並非單純只為了歷史迷信。

德州：分工很蠢

然而，據《英國廣播公司》報導，NASA此舉讓另一個競爭總部的城市、德州非常失落，該州議員與詹森飛行中心花了長時間準備來競爭，為的是總部所在地能刺激工作機會與當地聲望，只可惜最後希望落空，只能退而求其次當成其中一項機器的製作中心。

德州議員表示，NASA這個選擇有點蠢，馬紹爾飛行中心是公認的火箭發射技術領導者，而詹森飛行中心也不弱，雙方差距最大的是月球登陸器技術，前者到現在仍是零發展，不像詹森飛行中心是箇中好手。NASA是打算讓兩個飛行中心相互均分工作，但實際情況自然是馬紹爾飛行中心掛名為首，德州議員認為這過於不必要，而且分開製作不確定是否有風險。無論如何，NASA帶來的140個新增工作機會屬於亨茨維爾的、87個屬於德州的。

NASA預計於2020年到2022年之前完成試飛，總計於5年內消耗的成本大概在200億美元到300億之間。

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