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4235坪！ 巴黎將現世界最大屋頂農場

2019-08-18 13:58聯合晚報 編譯徐榆涵／綜合報導

巴黎一棟新建築頂樓的農場即將完工，將成為全球最大的城市農場。圖為另一處屋頂農場。...
巴黎一棟新建築頂樓的農場即將完工，將成為全球最大的城市農場。圖為另一處屋頂農場。 圖／取自Agripolis公司官網
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法國巴黎市政府去年推出有機屋頂農場計畫，旨在2020年將100公頃未使用的城市空間轉化為城市農場。位在巴黎市西南部一棟新建築頂樓的屋頂農場即將完工，屆時將成為全球最大的城市農場。

英國衛報報導，該片「城市綠洲」占地約1萬4,000平方公尺（4,235坪），位在巴黎第15區的重建大型展覽中心頂樓。屋頂計畫種植30多種不同的蔬果品種，盛產期每天約可生產1,000公斤的蔬果。農場內約有20名園丁，他們將採用完全有機的種植方法。

參與有機屋頂農場計畫的城市農場公司Agripolis創辦人哈迪（Pascal Hardy）表示，「我們的目標是讓農場走向全球公認的永續生產模式」。哈迪說，這些蔬果的種植將遵循季節法則。

屋頂上也將設餐廳，顧客可一邊欣賞市區景觀，一邊享用來自屋頂農場的美食。

哈迪指出，新鮮的農產品將供應巴黎西南部的居民食用，並透過直接運送或商店、旅館、餐廳等管道提供給消費者，進而減少食物里程。此外，「我們不會使用任何農藥或化學製品，因此農場將成為生物多樣性的避風港」。

該農場還將提供與城市農業相關的一系列服務，包括觀摩、團隊精神培養活動和其他特別活動。最重要的是，當地居民有機會在這片屋頂農場租用一小塊面積自己種菜。

哈迪說，「我們農場的指導原則為促進未來城市的環境和經濟復原力」。他預計，該農場將在一年後開始盈利，若能建立一個商業上可行的模式，而非仰賴商譽和補貼，那將有助於城市以自身的方式實現永續發展的目標。

大規模的城市農業並非新鮮事，但與荷蘭海牙、底特律和上海等地的城市農場相比，巴黎這個全新的有機旗艦農場在多方面取得突破性發展。它不僅將成為全球最大的屋頂農場，並且將試驗自己的氣耕「垂直」農業技術。

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