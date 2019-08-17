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2024重返月球 NASA選馬紹爾太空飛行中心為總部

2019-08-17 20:42中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦今天宣布，位於阿拉巴馬州的馬紹爾太空飛行中心將作為2024年太空人再度登月的總部。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）與阿拉巴馬州議員一同出席活動，並在馬紹爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）宣布這項消息。

將總部設在阿拉巴馬州，代表可能增添更多工作機會及提升當地聲望，這讓曾爭取將總部設在德州、而奔波遊說的德州議員希望落空。

布萊登斯坦表示：「月球登陸系統將會從位於阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）的馬紹爾太空飛行中心發射出去。」

他提及馬紹爾太空飛行中心在半世紀前建造阿波羅（Apollo）登月艙的歷史，並表示：「如今，這絕不是草率做出的決定。」

德州議員原先希望位於休士頓的詹森太空中心（Johnson Space Center）被選為總部。

億萬富翁企業家貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin）、馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等公司，正努力研發不同的月球登陸器潛力組件，來競標NASA提供的資金，預定今年稍晚各企業會進行遊說。

布萊登斯坦5月將這項計畫命名為阿提米絲（Artemis），並要求國會將NASA 2020財政年度預算增加16億美元。這些資金多半將作為民營太空企業研發人類月球登陸器的種子資金。

太空人NASA馬斯克
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