格島冰層若融化 海平面升20呎 全球沿海城鎮勢淹沒

2019-08-17 13:37 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普想買的格陵蘭，冰層融化會讓全球海平面上升20呎，僅在本月平均一天就有相當於137億噸的冰融化；美國太空總署(NASA)科學家威利斯(Josh Willis)從飛機上一面看著一塊塊大如軍艦、高到15層樓的冰塊飄入蔚藍海洋，一面說：「真嚇人。」

科學界正在研究，格陵蘭冰層融化那麼快，是氣溫上升空氣變熱造成的呢？還是海水溫度上升造成的？

這個答案可關係著地球的未來前途。

水溫上升對冰凍物體的「解熱」效應比空氣增溫大，就如把牛排從冷凍櫃拿出來，放到水龍頭底下沖，解凍較快。

威利斯這派的科學家認為海水溫度升高造成冰川融化加速。他說，如果這個理論正確，格陵蘭冰層融化就會「比我們想像還快」；這也代表海平面將上升，沿海城鎮難逃洪水淹沒。

格陵蘭冰層正遭受兩大「熱」源襲擊：今夏無情的歐洲熱浪如吹風機一般從空中融化它，溫暖鹹濕的洋流，從岸邊的冰川出口一口一口侵蝕它。

這兩大熱源，都是氣候變遷的傑作。

1990年代科學家開始注意格陵蘭冰層融化問題時，還不認為海水溫度是融化的主力；威利斯參與的「海洋融解格陵蘭」(Oceans Melting Greenland - OMG)計畫證明是海水溫度，但尚未確定的是造成多大的冰融，以及速度多快。

計畫小組測量海平面下200公尺處的海水「效應」，因為底層海水更溫暖也更鹹；結果發現最傷冰層的，就是深層海水。

小組成員開著二戰期間的高齡77的DC-3型老飛機，從飛機上投下偵測儀，測量身水層的溫度與鹹度，然後飛到對應冰層邊，用無線電波測量冰塊融化與消失的面積。

為什麼海水融冰大於空氣融冰比較不妙呢？威利斯說，因為氣候變遷造成的熱量，90％進入海洋，海水要熱起來，比空氣慢，但一旦變暖，也保持更久。

而被「暖化」的海水侵蝕、融化的冰水進入海洋，有些冰塊大如一個城市，海水自然大量增加，造成海平面上升。