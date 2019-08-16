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為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

眼看懷孕女友被擄走輪姦最終胎死腹中 他難敵愧疚自縊亡

2019-08-16 14:16香港01 記者李福源／報導

警方表示，兩人在路上遭到3名男子襲擊，女生遭強行擄走性侵。圖取自ingimage
警方表示，兩人在路上遭到3名男子襲擊，女生遭強行擄走性侵。圖取自ingimage
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印度西部班斯瓦拉（Banswara）一名19歲孕婦上月13日與男友踏單車回家途中，突遭到3名醉漢襲擊，男子奮力護花卻不敵倒地，女友被強行擄走性侵，後來還有另外兩淫狼加入施暴。女事主最終保住性命但保不住胎兒，男友自責當日未能保護她而非常羞愧，一時想不開竟自縊身亡。

班斯瓦拉警方表示，事發時女事主懷孕8個星期，當日她與男友正在回家路上，突然3名男子持長刀及鐵棒施襲，男事主被撃倒在地，身上財物被搶光，女事主則被強行帶到附近一處隱蔽地方性侵。

警長拉爾（Parbati Lal）稱，3名兇徒當時全部喝得酩酊大醉，他們輪流性侵女事主，後來又找多兩人一起施暴，直到翌日凌晨約4時才把女事主丟棄在路邊。

男子的遺體被發現時吊在樹上，警方起初以為是一宗謀殺案，後來找女事主進行問話，才得悉其男友是自殺，同時揭發有關的集體性侵案。警方周日（13日）悉數拘捕5名疑犯，各人稍後將出庭應訊。

飽受蹂躪的女事主最終流產，惟她沒有馬上報警，其男友因為自愧無力阻止女友被擄走而上吊自盡。

男子的遺體被發現時吊在樹上，警方起初以為是一宗謀殺案，後來找女事主進行問話，才得悉其男友是自殺，同時揭發有關的集體性侵案。警方周日（13日）悉數拘捕5名疑犯，各人稍後將出庭應訊。

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文章授權轉載自《香港01》

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