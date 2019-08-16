長期用棉花棒清耳朵 她頭骨遭細菌侵蝕

2019-08-16 13:56 聯合新聞網 綜合報導



許多人有用棉花棒掏耳朵的習慣，但若是掏得太深或太用力，恐怕會提高耳朵受傷和感染的風險。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多人有掏耳朵的習慣，希望把耳朵裡的髒東西都清出來，但若是長期用棉花棒掏得太深或太用力，恐怕會提高耳朵受傷感染的風險。澳洲有一位37歲女子因長期使用棉花棒掏耳，導致棉花棒的棉絮纖維卡在耳內深處，累積許多髒東西並引發細菌感染，因此使女子的耳朵失聰，甚至連頭骨部分也遭細菌侵蝕。

根據美國《福斯新聞》報導，這位澳洲女子名叫潔思敏（Jasmine），她習慣在每天晚上用棉花棒清耳朵，直到某天她聽到左耳發出刺耳聲響，接著當兩個兒子叫她時，她已經完全聽不見了，潔思敏這才意識到自己的耳朵可能受傷，因此緊急前往醫院。

到醫院後，醫生發現潔思敏的耳部受到感染並開了抗生素給她，但幾天後潔思敏的情況還是沒有改善，她甚至發現自己的耳朵不斷流出棕色分泌物，並開始流血，於是她跑到專門醫院救治，醫生卻跟她說她有可能會死亡，因為細菌已經侵蝕到她的頭骨了，若是侵入到大腦就無法挽救了，潔思敏說「我把棉花棒推的太深了，導致棉絮纖維卡在耳內，潰爛了5年，而我耳後的顱骨很薄，因此細菌才會跑進去。」

所幸在歷經5小時的手術後，醫生已經將所有感染的組織從潔思敏的耳中取出，但這次感染已對潔思敏的左耳造成永久性的傷害，目前仍無法恢復聽力，潔思敏說「耳朵是一個非常脆弱敏感的地方，一個簡單的生活習慣就可能造成致命的危險」，最後她也希望自己的案例可以警告大家不要濫用棉花棒。