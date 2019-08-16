依食譜微波2顆雞蛋卻爆炸 女子遭蛋液潑臉恐失明

2019-08-16 11:13 聯合新聞網 綜合報導



一名英國女子將雞蛋放進微波後卻爆炸，導致右臉嚴重燒燙傷，右眼也可能失明。圖擷自 twitter 分享 facebook

英國一名22歲女子日前在家中做菜時，參考食譜將2顆雞蛋放入水壺中，並撒上一些鹽放進微波爐，原本食譜說這樣可以預防雞蛋爆炸，但在微波6分鐘後，女子將水壺從微波爐拿出時，雞蛋卻在她面前爆炸，導致她右半邊臉部燒燙傷，而她的右眼將可能永久失去視力。

根據英國《每日郵報》報導，這名女子名叫羅瑟（Bethany Rosser），上週二她在家中做早餐，參考了「Delish」網站上的食譜，食譜上寫說只要加入鹽，就可以隔水用微波爐加熱雞蛋了，於是她用水壺裝著2顆雞蛋並撒上些鹽巴就放進微波爐裡，但就在加熱6分鐘後，她拿出水壺的雞蛋時，雞蛋卻在她眼前爆炸，而裡頭滾燙的蛋液也潑在她的右臉上，羅瑟說「那時候我感覺我的皮在剝落」

而雞蛋爆炸的瞬間，也被羅瑟的朋友和表弟目睹，當時羅瑟也在爆炸後迅速拿冷水往自己的臉上潑，送醫過後，醫生發現羅瑟的右臉有嚴重燒燙傷，而她的右眼也遭炸傷，並將有可能會永久失明，羅瑟表示「這個事故是我人生中最糟糕的一天，我真的很痛苦，感覺蛋液在我臉上燃燒了好幾個小時。」

對於雞蛋爆炸的事件，羅瑟的表弟當時也正跟她做一樣的事，但沒有爆炸，羅瑟也說她將雞蛋拿出微波爐時才爆炸的，但表弟並沒有這樣做，而關於「Delish」網站上的雞蛋食譜爆炸事件也在英國傳開，而這份食譜也遭網站下架，詳細的發生原因，英國的相關單位也正在調查中。