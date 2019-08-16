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夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-16 12:30聯合新聞網 綜合報導

夫妻倆人31歲退休，遊遍日本、英國、葡萄牙、泰國等地，不但沒有花光積蓄還越來越富...
夫妻倆人31歲退休，遊遍日本、英國、葡萄牙、泰國等地，不但沒有花光積蓄還越來越富有。圖擷自衛報
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2015年一對加拿大夫妻克莉絲汀（Kristy Shen）與先生布萊斯（Bryce Leung）年僅31歲便選擇退休環遊世界。當初他們的親友都不看好提早退休的決定，認為兩人很快便會花光積蓄，不過他們不但沒有花光積蓄還越來越富有，日前他們出書分享環遊世界的經歷。

英國《衛報》報導，克莉絲汀夫妻倆人都擔任電腦工程師，本想慢慢存錢買房子，但在他們31歲那年，發現房價不斷上漲，兩人開始思考是要買房負債25年，還是在3年內退休做自己想做的事，最終他們選擇退休環遊世界。

兩人估算退休後需要花費大約100萬加幣（約新台幣2400萬），配合投資組合，兩人迅速在3年內從50萬（約新台幣1200萬）存到100萬，便開始環遊世界。起初他們的親友認為兩人在一年內就會花光所有積蓄，但令人驚訝的是，夫妻倆人環遊世界的花費卻比在加拿的生活費還省，而且他們的投資組合仍不斷增值，現在兩人比出發前更加富有。

夫妻倆人在環遊世界時開始經營部落格，並合著2本書分享理財經驗，並推廣「財務獨立提早退休」的想法。而被問到是否會回去工作，克莉絲汀表示，環遊世界的過程讓她變的太開放以致於不能服膺體制，她笑著說：「我應該不會是個很有用的員工。」

夫妻加拿大

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