海邊抓到皇帶魚是大地震前兆?日研究團隊證明是迷信

2019-08-16 10:20 聯合新聞網 綜合報導



過去被認為是地震前兆的皇帶魚,如今日本研究團隊證實牠們的出現與地震並無直接關聯,圖為沖上青森縣海岸的皇帶魚遺骸。畫面翻攝:YouTube/FNN.jpプライムオンライン 分享 facebook

常有新聞報導漁民在大地震發生前捕到俗稱「地震魚」的深海皇帶魚,因此這種魚常被認為是大地震的前兆,科學家也想藉由觀察這種魚的習性,嘗試預測地震的發生。不過日本東海大學學者織原義明近日發表研究結果,顯示皇帶魚的出現與地震發生並無明顯關聯。

《日本時報》報導,織原義明的團隊想透過觀察深海魚類出現與地震發生的紀錄交叉比對,來證明深海魚可以做為地震前兆的理論,認為這樣一來對於防災有莫大幫助。因此他們比對90年來8種深海魚出現與地震發生相關資料,然而卻找不到關聯性。

團隊發現,自1928年至2011年311地震間,共有371起深海魚類目擊紀錄,其中有336件被傳為與地震有關。相同時期內發生221次規模超過6的大地震,比對之下僅2007年7月發生的新潟地震中,有在地震發生前30天,震央範圍100公里內捕撈到深海魚。這項結果發表在《美國地震學會通報》(Bulletin of the Seismological Society of America)。

英國《衛報》報導,過去一些專家認為,當生物感知到斷層構造運動引起的電磁變化時,會從深水域移動到較淺的地方,因此讓人們誤會皇帶魚擱淺是地震的前兆,如今研究結果出爐,織原義明表示,找不到相關性令人失望,不過團隊未來將繼續研究大規模的鯨豚擱淺是否與地震相關。