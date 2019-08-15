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男嬰喉嚨感染導致四肢發黑 母驚見他左腳自行脫落

2019-08-15 15:19聯合新聞網 綜合報導

英國一名11個月大的男嬰，因喉嚨感染引發敗血症，導致四肢發黑壞死要截肢。圖擷自N...
英國一名11個月大的男嬰，因喉嚨感染引發敗血症，導致四肢發黑壞死要截肢。圖擷自New York Post
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英國一名11月大的男嬰今年3月時因身體不適送醫，他的母親一開始以為是脫水，醫生也覺得男嬰沒有大礙，但經過幾天後，男嬰越病越重，開始失去意識，送醫之後，男嬰才檢查出來是喉嚨感染，但他的四肢已開始發黑壞死，母親甚至看到他的左腳自行脫落。

根據「New York Post」報導，這名男嬰名叫奧立佛（Oliver Aisthorpe），他的母親發現他身體不適，認為他只是氣色不好、有點脫水，於是將他送往醫院，醫生檢查過後也認為沒什麼大礙，因此開給他一些退燒藥便讓他回家了，但幾天後，奧立佛母親發現兒子竟然病情加劇，甚至開始意識模糊，緊急將他送往急診。

到院後奧立佛母親發現他的手腳開始變成紫色，原本以為他只是很冷而已，於是幫他套上襪子，結果經醫院檢驗發現，奧立佛因為喉嚨感染導致了敗血症，而他的手腳也面臨到發黑壞死的狀況，醫生們只好決定將四肢感染的部分截肢。

奧立佛的母親表示有次護士跟她在幫奧立佛處理傷口時，竟親眼看到奧利佛的左腳自己脫落了，因此她也希望奧立佛趕快進行截肢，她說「雖然身為一個母親說這樣的話很奇怪，但我希望他快點截肢，因為這件事也對我造成了心理創傷，我也不希望再發生這樣的事」，幸運的是截肢手術後，奧立佛已經漸漸康復，目前他正在學著適應如何移動和玩遊戲，未來也計畫裝上義肢

手術義肢敗血症

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