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達文西作品「岩間聖母」草圖現世 將做科學研究

2019-08-15 14:06台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

達文西作品「岩間聖母」的草圖與成品有諸多不同之處，專家仍在持續探究達文西這樣做的...
達文西作品「岩間聖母」的草圖與成品有諸多不同之處，專家仍在持續探究達文西這樣做的目的。(photo by Wikipedia)
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達文西作品暗藏玄機！藏了500多年，達文西作品「岩間聖母」的草圖樣貌終於為世人所知。由於畫作中有鋅的成分，專家便能透過成像技術得出其草圖樣貌。專家表示，岩間聖母的草圖與成品有許多明顯的不同之處，而達文西這樣做的原因仍持續探究中。

將深入研究達文西

根據《太陽報》報導，倫敦國家美術館準備對文藝復興藝術大師達文西的作品做深入的探究，預計將會把一樓的畫廊完全改造成研究達文西畫作的空間，目前已著手對他的「岩間聖母」進行科學研究。

根據《CNN》報導，達文西的岩間聖母有兩個版本，第一個版本完成於1483年，目前展示於法國巴黎的羅浮宮；第二個版本大約在1495到1508年完成，現展示於倫敦國家美術館。

草圖與原圖不同

由於該畫作的材料中含有少量的鋅，因此能透過宏觀X射線螢光光譜儀、高光譜與紅外光譜等儀器進行分析。專家花費數個月對第二版岩間聖母的草圖進行研究，他們發現，畫中天使與耶穌在草圖中的位置均比成品來的高，除此之外，許多小細節也有所不同。但達文西這樣做的目的目前仍不明。

今年稍早舉辦過是達文西過世的500周年紀念，同時身為藝術家、科學家與發明家的達文西，在歷史上擁有歷久不衰的魅力。他所留下的藝術作品不多，僅不到20件，但其影響力仍深遠，像是「蒙娜麗莎的微笑」與「最後的晚餐」這兩件作品，便在藝術界占有舉足輕重的地位。

【更多精采內容，詳見

達文西美術館倫敦

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