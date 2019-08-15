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犯忌諱！明治神宮繪馬驚見不雅中文 詛咒台獨、港獨

2019-08-15 14:31聯合新聞網 綜合報導

繪馬是人們與神明溝通的窗口，卻被有心人士拿來當做傳遞仇恨的工具。 圖／Ingim...
繪馬是人們與神明溝通的窗口，卻被有心人士拿來當做傳遞仇恨的工具。 圖／Ingimage
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日本廟宇常見的「繪馬」，是信徒把願望傳達給神明的管道。卻有網友發現，居然有人擅自塗改台灣人與香港人寫的繪馬，並用不雅言詞攻擊許願者，令不少網友傻眼，痛批這種行為太沒水準。

一位PTT網友在「八卦板」分享三張照片，指出東京明治神宮的繪馬遭不明人士惡搞。第一張是寫著「支持台灣獨立」的繪馬，遭人寫上「We are one China. 台灣是中國不可分割的一部分」；第二張是在繪馬上以簡體中文字飆罵「你光復你媽B的香港呢？港獨立馬全家暴斃嗷」，還留下一句「中國萬歲」；第三張同樣是用簡體中文，寫下「港獨、台獨的家裡人不要再活著了吧」。

發文者見到如此「驚人」的繪馬，不禁慨歎「原來許願牌真正的用途是這樣啊！厲害了我的國」。

其他網友看了紛紛搖頭，「塗改別人的繪馬，真低級」、「要寫自己弄一個版，寫別人的是啥意思」、「當成留言板用，厲害了」、「不信神也不要褻瀆神明」。

雖然無法確認在繪馬上謾罵的留言者身分，但網友皆把矛頭指向中國大陸的觀光客，「中共同路人又調皮了」、「出國還要崩潰，真辛苦」、「為什麼出去玩還在想這種無聊事」、「寫這樣不就代表台灣跟中國不同」、「外送仇恨，果然有大國的風範」、「中國人的願望竟然不是自己過得好，而是詛咒別人？」。

還有網友認為這些人根本去錯地方，諷刺道「仇日中國人去拜明治天皇」、「到日本玩還心心念念都是香港台灣，感人」。

也有人趁機呼籲儘量別看別人的繪馬，因為涉及隱私，且繪馬的內容是給神明看的，這些犯忌諱的不當行為是自招禍事。

日本人習慣用「繪馬」向神明許願，許多觀光客也會入境隨俗，透過繪馬傳遞心願，即使語言不同，心誠則靈，但有些眉角還是要留意，除了前述不宜觀看、評論他人的繪馬外，記得一個繪馬只寫一個願望、用「我希望」而非強求語氣，並用油性簽字筆書寫，避免字跡經風吹日曬後變模糊。

有遊客擅自塗改他人的繪馬。 圖／擷自PTT
有遊客擅自塗改他人的繪馬。 圖／擷自PTT
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有遊客用繪馬詛咒港獨。 圖／擷自PTT
有遊客用繪馬詛咒港獨。 圖／擷自PTT
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明治神宮驚見詛咒港獨、台獨的繪馬。 圖／擷自PTT
明治神宮驚見詛咒港獨、台獨的繪馬。 圖／擷自PTT
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台獨港獨陸客

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