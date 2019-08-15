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小護士愛上病患 床上蓋棉純聊天下場超悲劇

2019-08-15 14:47聯合新聞網 綜合報導

示意圖，與新聞當事人無關。圖／ingimage
示意圖，與新聞當事人無關。圖／ingimage
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23歲年輕護士喬莉（Kandice Jolley）在澳洲布里斯班一家當地醫院工作，與15歲少年男病患發展出超友誼關係，兩人甚至曾全裸睡在同一張床上。

綜合外媒報導，少年患有創傷後壓力症候群（PTSD）等病史，還有濫用非法藥物問題，喬莉在2015年參與治療少年的醫療計畫，少年出院後，透過臉書向喬莉發出交友邀請，聲稱是想感謝她的照顧，喬莉不但接受邀請還給他電話號碼，兩人逐漸建立友誼關係，相約吃飯喝咖啡，還一起到戶外露營，期間兩人感情急速升溫，開始有親密接觸，最後一起睡在帳棚內。

直到2015年12月，有一次在家中，少年要求喬莉替他口交被拒，兩人關係急轉直下，喬莉驚覺這樣的關係不應該繼續下去，2016年2月喬莉在臉書上封鎖少年，沒想到竟遭少年威脅要到醫院公開他們的關係，並恐嚇她「我會讓妳身敗名裂、被醫院開除」，少年的恐嚇讓喬莉食不下嚥，備感壓力，決定向醫院自首，她向主管坦承與男病患間不正當關係，最後仍被醫院開除，事後喬莉雖然有順利從護校畢業，但荒唐行為仍舊被告上法院。

外媒報導，法院調查發現，女護士喬莉與男病患互動相處有如戀人，兩人會擁抱、親吻，甚至全裸睡在同一張床上，即便如此，喬莉嚴正否認有跟少年發生性行為，法院考量她真心悔過、年紀尚輕、沒有相關經驗，在事件爆發後也被診斷出憂鬱症，駁回相關單位希望將喬莉處以6-18個月停職處分，並希望所有醫護人員以此為戒，建立良善醫護關係。

恐嚇醫護人員

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