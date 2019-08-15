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影／日本JR驚險8分鐘 駕駛邊睡邊開乘客嚇壞

2019-08-15 12:05聯合新聞網 綜合報導

日本JR駕駛邊打瞌睡邊開車，時間長達8分鐘，讓許多人嚇壞。圖擷自Youtube
日本JR駕駛邊打瞌睡邊開車，時間長達8分鐘，讓許多人嚇壞。圖擷自Youtube
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不論是開車或是駕駛任何交通工具，都需要注意自己的精神狀況，以免疲勞駕駛發生危險。近日在日本流出一段影片，影片中日本JR駕駛一邊開車一邊打瞌睡，時間長達8分鐘，雖然列車最後並沒有出現意外，但影片流出後，引發許多網友熱議，而JR東日本也發出道歉聲明。

根據日本「Nippon News Network」報導，這段影片是在7月25日拍攝，拍攝影片的人表示當時自己是在蘇我站行經永田站之間拍攝，而當天車內的乘客多到填滿了整個車廂的座位，因此他覺得若是發生事故會很可怕，才打算記錄下駕駛的行為。

影片當中，可以看到JR駕駛用左手握住槓桿並運行火車，但他是在閉眼打瞌睡的情況控制，而時間長達8分鐘。影片被流傳到網路後，許多網友紛紛表示，「不只是鐵路，許多運輸人員都在很少的睡眠時間內努力工作，駕駛員存在許多問題，例如被迫長時間駕駛。」、「鐵路公司應該重新檢查勞動管理，並要求安全操作。」、「錄影的人怎麼不把駕駛員叫醒」、「如果出現問題，不是應該立即通知售票員嗎。」

對此，JR東日本公司也發出道歉聲明，表示對駕駛進行了調查，被拍到的駕駛年約20歲，而他也向公司承認他確實睡著了，JR東日本公司說「對於給客戶帶來的擔憂和不便，我們深表歉意。」，未來也會加強對職員的指導，避免發生一樣的事。

列車睡眠事故

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